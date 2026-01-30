東京の靖国神社の境内で31日に人気ゲーム「ポケットモンスター」のカードゲームのイベントが予定されていたことをめぐり、中国共産党系のメディアは社説で「歴史の真実に対する公然たる冒とくだ」などと批判しました。

靖国神社の境内では、31日に子ども向けのポケモンカードの体験イベントが予定されていました。イベントはポケモンカードを取り扱う株式会社ポケモンや任天堂が企画したものではありませんが、株式会社ポケモンが運営するポケモンカードの公式ホームページには時間や開催場所などの情報が掲載されていました。ただ現在はこれらの情報が削除されています。

この件をめぐり、中国共産党系の「環球時報」は30日の社説で「この場所（靖国神社）でいかなる娯楽性・レジャー性を目的としたイベントを開催することは、歴史の真実に対する公然たる冒とくであり、特に児童を対象とした活動はいっそう悪質である」などとイベントを批判しました。

また「イベント情報が審査を通過し、堂々とポケモン公式サイトに掲載される以上、株式会社ポケモンや任天堂は責任を免れない」と指摘した上で、「中国の消費者に対しすみやかに誠実な説明と謝罪を行うよう強く求める」などと主張しました。

ポケモンは中国でも広く知られ、中国国内に展開するポケモンカードの公式ショップは11店舗にのぼり、開店初日には、数百人の行列ができるなど根強い人気を誇っています。

中国 のSNS上では数日前から今回の イベント に関する投稿が広がっていました。