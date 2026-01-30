理想形に出会えた！ポーチにポイっと入れといても大丈夫な100均便利グッズ

ダイソーをパトロールしていると、美容グッズ売り場でアイブロウペンシルに使えるシャープナーを発見しました。ピンクカラーが可愛く、コンパクトで持ち運びやすそうだな〜と軽い気持ちで手に取りましたが、想像以上に使いやすかったのでご紹介させてください！理想が詰まった便利グッズなので、要チェックですよ♪

商品情報

商品名：アイブロウシャープナー（楕円型）

価格：￥110（税込）

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480716084

ポーチにポイッと入れておける！ダイソーで出会った理想的な美容グッズをチェック

ダイソーをパトロールしていると、美容グッズ売り場で便利そうなアイテムを発見。アイブロウペンシルが削れるアイテムで、その名も『アイブロウシャープナー（楕円型）』。お値段はもちろん￥110（税込）です。材質は本体がポリスチレン、ブレードがスチール、フタがポリエチレンです。クリアなピンク色が可愛らしいですよね。

シャープナーの穴にはキャップが付いており、ありそうでなかったデザインが特徴的。ペンシルの削りカスが漏れにくい作りなので、ポーチに入れて管理しやすいのが嬉しいポイントです。

両サイドにペンシルが削れる穴が付いており、大小の2種類のサイズに対応しているのが魅力です。アイブロウペンシルを用意したので、早速使用していきましょう！

削りカスがこぼれない！ダイソーの『アイブロウシャープナー（楕円型）』

使い方は一般的なアイブロウシャープナーと同様。鉛筆を削るような要領でくるくる回していきます。

仕上がりはこんな感じ。ペンシルが鋭利に尖るというより、少々鈍いような…先端に丸みが残る印象です。

シャープなラインを描きたい時は物足りないかもしれませんが、太さが保たれるので折れにくく、先が尖りすぎていないため肌に当てても痛くなりにくいのが◎筆者としては好みの使い心地でした。

また、上部のフタのおかげで削りカスが飛び散らず、パカッと開ければ簡単に中身を捨てられるのがGOOD。小さくて持ち運びやすく、使い勝手も抜群な理想的なアイテムでした♪

今回はダイソーの『アイブロウシャープナー（楕円型）』をご紹介しました。

気になった方はぜひチェックしてみてください！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年1月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。