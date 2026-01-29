【独自】破局から１年半も…！ゆうちゃみ「 ″元カレ″格闘家・玖村将史とお泊まり愛｣をスクープ撮

忙しくても｢好きピ｣のもとへ

文字通り、テレビで見ない日がないほど引っ張りだこ。ゆうちゃみこと古川優奈（24）はイベント、モデル業にバラエティ番組出演と多忙な日々を送っている。

都内が凍てつく寒さに襲われたその夜も、帰宅したのは夜９時すぎ。「風呂キャンセル界隈」の人として知られた彼女だが、こんな日ぐらいは湯船にお湯を張ってあたたまって--と案じたそばから、表通りに出てきた。

タクシーを飛ばして向かったのは、こぢんまりとしたマンション。そこで１時間ほど過ごしてから、再び外に姿を現した。ＹｏｕＴｕｂｅの撮影だったのか、何かの打ち合わせだったのか、あるいは個室エステか……と、その答えは一瞬で判明した。

野生動物のように鋭く、大きな瞳が特徴的なイケメンが、彼女の隣を歩いていたのだ。談笑しながらちょっと散歩した後（写真）、二人はタクシーをつかまえて、都心方面へ走り去った。

このイケメンを--本誌は知っている。忘れるはずがないのだ。いまから３年ほど前に、ゆうちゃみとの通い愛をスクープした格闘家の玖村将史（くむらまさし・27）だったのだから……。

