3月15日、JR全7社が特別協力した『特大がっちりマンデー！！』（TBS系）が放送された。鉄道ファン垂涎の激レア映像が次々と公開されるなか、ゲスト出演した“ゆうちゃみ”こと古川優奈のリアクションが、ネット上で物議を醸している。「ふだんは日曜朝の放送ですが、今回はJR北海道から東日本、東海、西日本、四国、九州、さらにJR貨物まで全7社が特別協力。激レア新幹線や貴重な車両映像が次々と公開されました」（鉄道雑誌編集