4月29日に全国公開される、仮面ライダー生誕55周年記念作『アギトー超能力戦争ー』にメインキャストとしてゆうちゃみが映画初出演することが決定。あわせて、岩永洋昭、鈴之助、青島心、はんにゃ. 金田哲、駒木根隆介、今井悠貴、ベッキーの出演が発表された。 参考：仮面ライダー生誕55周年記念作『アギトー超能力戦争ー』4月29日公開決定主演は要潤 本作は、平成以降の仮面ラ