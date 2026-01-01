µÜº¬À¿»Ê¡Ö¥ß¥ä¥Í²°¡×½ªÎ»¤Ø¡¡¸å·ÑÈÖÁÈ£Í£Ã¤ÇÌ¾Á°¤¬µó¤¬¤ë£Î£È£Ë¿Íµ¤¥¢¥Ê
¡¡¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎµÜº¬À¿»Ê¡Ê£¶£²¡Ë¤¬»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤ëÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¾ðÊó¥é¥¤¥Ö¡¡¥ß¥ä¥Í²°¡×¡ÊÊ¿Æü¸á¸å£±»þ£µ£µÊ¬¡Ë¤¬º£½©¡¢½ªÎ»¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£µÜº¬¤Ï»þ¤Ë¸«¤»¤ëËÛÊü¤Ê¥È¡¼¥¯¤ÇÈ¿´¶¤òÇã¤¦¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¡Ö¥ß¥¹¥¿¡¼¥×¥íÌîµå¡×Ä¹ÅèÌÐÍº¤µ¤ó¤È¤Î£²¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤ò¿´¤Î»Ù¤¨¤Ë¤·¤ÆÊ³µ¯¡£¤µ¤é¤Ë¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ëà¸å·ÑÈÖÁÈá¤ÎÆ°¤¤â¥¥ã¥Ã¥Á¤·¤¿¡£
¡¡£²£¸Æü¤Î½÷À¥»¥Ö¥ó¥×¥é¥¹¤Ç¡Ö¥ß¥ä¥Í²°¡×¤¬¡¢º£½©¤Î£±£°·î´ü²þÊÔ¤Ç½ªÎ»¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤¿¡£µ»ö¤Ë¤è¤ë¤È¡¢£²£°£²£³Ç¯£´·î¤Ë´ÔÎñ¤ò·Þ¤¨¤¿¤¢¤¿¤ê¤«¤é¿·¤·¤¤¤³¤È¤ËÄ©Àï¤·¤¿¤¤¤È¤Î»×¤¤¤¬¤¢¤ê¡¢µÜº¬¤¬ÈÖÁÈ½ªÎ»¤ò¿½¤·½Ð¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Åö¤ÎµÜº¬¤Ï¡¢£²£¸ÆüÊüÁ÷¤ÎÆ±ÈÖÁÈ¤Ç½ªÎ»ÊóÆ»¤Ë¿¨¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥ß¥ä¥Í²°¡×¤ÏÂçºå¡¦ÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÀ©ºî¤Ç£°£¶Ç¯£··î¤Ë´ØÀ¾¥í¡¼¥«¥ëÈÖÁÈ¤È¤·¤ÆÊüÁ÷³«»Ï¡££°£¸Ç¯£³·î¤«¤éÆü¥Æ¥ì¤Ç¤âÊüÁ÷³«»Ï¤µ¤ì¡¢µÜº¬¤Ï·Ú²÷¤Ê¥È¡¼¥¯¤ÇÁ´¹ñ¶è¤Î¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤ÈÊÂ¹Ô¤·¤Æ»þ¤Ë¸«¤»¤ëËÛÊü¤Ê¥È¡¼¥¯¤Ç°ìÉô»ëÄ°¼Ô¤ä¥Í¥Ã¥È¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤éÈ¿´¶¤òÇã¤¦¤³¤È¤â¡£½µ´©»ï¤Î´ë²è¡Ö·ù¤¤¤Ê¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Ç¤ÏÌ¾¤òÏ¢¤Í¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¸µ¡Ö¥ß¥ä¥Í²°¡×¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÏÃ¡£
¡ÖµÜº¬¤µ¤ó¤Ï¥¢¥ó¥Á¤¬Â¿¤¤¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¼«¿È¤Î¥¢¥ó¥Á¤¬Â¿¤¤¤Î¤ÏÈÖÁÈ¤¬Á´¹ñ¶è¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾Ú¤È¼õ¤±»ß¤á¡¢ÈÖÁÈ¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¤¤¤È¤Î»×¤¤¤Ï°ìÀÚ¥Ö¥ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡µÜº¬¤ÏÌîµå¹¥¤¤À¡£¤«¤Ä¤Æ¤Ï¼«¿È¤¬ÂåÉ½¤òÌ³¤á¤ëÁðÌîµå¥Á¡¼¥à¡¢¡Ö¥ß¥ä¥Í²°¡×¤ÎÌîµå¹¥¤¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬½¸¤Þ¤ëÁðÌîµå¥Á¡¼¥à¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤¿¤Û¤É¡£Ä¹Åè¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤ò·É°¦¤·¡¢£±£¶Ç¯£²·î¡¢µð¿Í¤ÎµÜºê¥¥ã¥ó¥×¤òË¬¤ì¡¢¥ß¥¹¥¿¡¼¤ÈÂÐÌÌ¤·¤¿¡£
¡ÖÄ¹Åè¤µ¤ó¤òÁ°¤Ë¡Ø¥É¶ÛÄ¥¤·¤¿¡Ù¤È¸å¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡ØÈÖÁÈ¡Ê¥ß¥ä¥Í²°¡Ë½Ð±é¤È¤ÏÈæ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Û¤É¤Î¶ÛÄ¥¤À¤Ã¤¿¡Ù¤È¡£¤½¤Î¾ì¤ÇÄ¹Åè¤µ¤ó¤È¤Î£²¥·¥ç¥Ã¥È¤ò»£¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¡¢¼Ì¿¿¤ò¥Ñ¥Í¥ë¤ËÆþ¤ì¤Æ¼«Âð¤Ë¾þ¤Ã¤¿¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ê¸»úÄÌ¤êàÊõÊªá¤Ç¡¢ÈÖÁÈ»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤ë¾å¤Ç¤Î»Ù¤¨¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡£²£°£±£°Ç¯Âå¤Ï¡¢Ê¿¶ÑÀ¤ÂÓ»ëÄ°Î¨¡Ê¥Ó¥Ç¥ª¥ê¥µ¡¼¥ÁÄ´¤Ù¡Ë¤¬´ØÅì¡¢´ØÀ¾¤È¤â¤Ë£±£°¡ó¤òÄ¶¤¨¤ëÆü¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿à¥â¥ó¥¹¥¿¡¼ÈÖÁÈá¡£À©ºî²ñ¼Ò´Ø·¸¼Ô¤Ï¡Ö¤«¤Ê¤êÁ°¤«¤éµÜº¬¤µ¤ó¤ÏÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÊý¤Ë¡¢ÈÖÁÈ¤ò½ª¤ï¤é¤»¤¿¤¤¤È¤¤¤¦°Õ¸þ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¶É¤ÏÈÖÁÈ¤òÂ³¤±¤è¤¦¤ÈÀâÆÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢µÜº¬¤µ¤ó¤Î°Õ»×¤Ï¸Ç¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤«¤é¿·¤·¤¤¤³¤È¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢£¶£²ºÐ¤ÎÇ¯Îð¤À¤È¥®¥ê¥®¥ê¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¤é¡×¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¡¡¤â¤Ã¤È¤âµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ïà¸å·ÑÈÖÁÈá¤À¡£Æ±»þ´ÖÂÓ»ëÄ°Î¨¥È¥Ã¥×¤ò¥¡¼¥×¤¹¤ëÈÖÁÈ¤¬½ª¤ï¤ë¤È¤Ê¤ì¤ÐÆü¥Æ¥ì¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÂç¤¤ÊÄË¼ê¤À¡£¸½»þÅÀ¤ÇÆü¥Æ¥ìÀ©ºî¤«¡¢ÆÉ¥Æ¥ìÀ©ºî¤«²¿¤é·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤¬¡¢¥ß¥ä¥Í²°¤Î¤è¤¦¤Ê¾ðÊóÈÖÁÈ¤òºî¤ëÊý¸þ¤ÇÏÃ¤Ï¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢½ÅÍ×¤Ê¤Î¤ÏµÜº¬¤ËÂå¤ï¤ë¿Íµ¤»Ê²ñ¼Ô¤ÎÂ¸ºß¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÏÃ¤·¹ç¤¤¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤¬¡¢º£½Õ£Î£È£ËÂà¶É¤òÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëàÊóÆ»ÈÖÁÈ¤Î´éáÏÂµ×ÅÄËãÍ³»Ò¥¢¥Ê¡Ê£³£·¡Ë¤â¸õÊä¤Ëµó¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÏÂµ×ÅÄ¥¢¥Ê¤Ïº£½Õ¡¢Æü¥Æ¥ì¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ø£÷£é£ô£è¡¡£Í£Õ£Ó£É£Ã¡Ù¡ÊÅÚÍË¸á¸å£±£°»þ¡Ë¤¬ÂÇ¤ÁÀÚ¤é¤ì¤¿¸å¤ÎÊóÆ»ÈÖÁÈ¤Ø¤Î½Ð±é¤¬ÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢¤³¤ì¤Ï½µ£±¤ÎÈÖÁÈ¡£¡Ø¥ß¥ä¥Í²°¡Ù¤Î¸åÈÖÁÈ¤È¤·¤Æ¡¢ÏÂµ×°æ¥¢¥Ê¤òµ¯ÍÑ¤·¤Æ·î¡Á¶â¤ÎÂÓ¤Ç¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤«¤È¤¤¤¦°Æ¤âµÞ¤¤çµó¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡×¤ÈÆ±´Ø·¸¼Ô¡£¿Íµ¤ÈÖÁÈ¤Î¸å¤À¤±¤ËÅöÊ¬¤Î´Ö¡¢º®Íð¤ÏÂ³¤¤½¤¦¤À¡£