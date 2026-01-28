1月27日、永野芽郁の事実上の復帰作となる、Netflixの新作映画『僕の狂ったフェミ彼女』の「ファーストルック」が公開された。

「NetflixのInstagramなどで公開されたこのビジュアルでは、永野さんにしては珍しいボブ姿が披露され、それまでのロングヘアからイメージが一変しています。これにはファンから驚きの声が多数上がっていますが、高い注目度の背景には特殊な事情があります。

永野さんは2025年4月に『週刊文春』で、俳優の田中圭さんとの不倫疑惑を報じられました。本人は否定してきましたが、LINEのやり取りなども公開され、疑惑は深まりました。以来、永野さんは担当していたラジオや、出演が決まっていたNHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』への出演を取りやめるなど、報道の影響は広範囲に及びました。CMやレギュラー番組などもなくなり、事実上の活動休止状態に追い込まれていましたが、このNetflix映画で再始動となるわけです」（芸能記者）

とはいえ、再起に向けて着々と準備は進められている模様で、ついに「地上波復帰」も近いうちに実現しそうだという。前出の芸能記者が続ける。

「永野さんと佐藤健さんがW主演を務めて大ヒットした映画『はたらく細胞』が、地上波で初放送されることがすでに発表されています。映画は大人気原作漫画を実写化したもので、2024年末に公開されました。当初、人体内部を舞台に、細胞などがキャラクターとして活躍するという斬新な設定が大きな反響を呼びました。しかし、公開の約半年後に永野さんの不倫が報じられたのです。

映画の地上波放送で永野さんの姿が全国に流れることで、“禊完了”へと向かう可能性があります。これをきっかけとして、これまでのように永野さんの活躍をテレビで見られる日々が戻ってくるかもしれません」

不倫報道からもうすぐ1年。主演映画の地上波放送、そしてNetflixでの主演を経て、「完全復活」となるだろうか。