インターネットリサーチを展開するNEXER（東京都豊島区）が、結婚指輪・婚約指輪の専門店「DIAMOND DOT LAB」と共同で、「結婚にまつわる失敗経験」のアンケートを実施。その結果を発表しました。

【画像】うわ…きっつ！ コチラがリアルすぎる「結婚の失敗」上位回答です！（画像：4枚）

結婚にまつわる”失敗”経験者からのアドバイスも

アンケートは、2025年12月25日〜2026年1月6日、事前調査で「既婚者であるもしくはプロポーズをしたことがある」と回答した全国の男女400人を対象に、インターネットリサーチで実施。

まず、「プロポーズ、指輪選び、両家あいさつ、結婚式など、結婚にまつわることで失敗してしまった経験はありますか？」と質問すると、「ある」が12.3％、「ない」が87.8％でした。

続いて、「失敗した経験がある」と回答した人に「失敗した場面」を聞くと、「結婚式・披露宴」「新生活の準備」がともに22.4％で最多に。次いで「プロポーズのタイミング・方法」「両家あいさつ」がともに20.4％、「婚約指輪・結婚指輪選び」が18.4％、「結納・顔合わせ」が16.3％、「新婚旅行」が12.2％の順となりました。

具体的に、どの場面で失敗したかを尋ねると、結婚式・披露宴は「オプションが高過ぎた」「初めてなので緊張し過ぎた」、新生活の準備は「預金」「新居の選定」、婚約指輪・結婚指輪選びは「値段」「サイズが合っていなかった」などの回答がありました。

また、「これから結婚やプロポーズを迎える人に向けて、気を付けた方がいいこと」を聞くと、「サプライズは行わない方がよい」「タイミングとシチュエーションは大事に」「見た目のよさに気を奪われることなく、本質で物事を見極めなさい」「一緒に生活してみる同棲お勧め。彼氏彼女の立場と、旦那さん、奥さんの立場、お互いに考え方が違っていたりするから、体験してみるの大事」などのアドバイスが寄せられました。

同社はアンケートの結果を受けて、「経験者からは現実的なアドバイスが多く寄せられました。結婚前の同棲や、見た目だけでなく『本質』を見極めることの大切さなど、長い人生を共に歩むからこその視点が印象的です」とコメントを寄せています。