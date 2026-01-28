4人組アイドルグループ「きゅるりんってしてみて」公式Xが2026年1月27日、「ラメ付き」写真として案内していたものの、実際にはラメではなく、製造上意図しない「赤い斑点」が付いた写真だったと訂正していた商品について、販売を中止すると発表した。

「なんでこの説明でいけると思ったのか知りたい」

同グループの公式Xは26日、27日から「えぶりで大好き記念日衣装チェキ」とするインスタントカメラ「チェキ」で撮影されたメンバーの写真を販売すると案内した。「全体的にラメ加工が施されております」として、「こちらの加工にご理解いただけた方のみ、ご購入のほどよろしくお願いいたします」とする注意書きが記載されていた。

同日、この注意書き部分について、

「全体に赤い斑点が出ています。ご理解いただける方のみご購入いただけます。※こちらの商品に関してはご理解いただいた方のみへの販売のため、いかなる理由でも返品・交換ができませんのでご了承ください」

と、訂正していた。

これに、「おたくを舐めるな...」「不備があると分かっているにもかかわらず商品を販売し続けているのが正直理解できません！」「なんでこの説明でいけると思ったのか知りたい」など、批判的な声が寄せられていた。

翌日に販売中止「ご不快な思いをさせてしまい」

翌27日には、商品について「製造過程上の影響による斑点が出ているチェキであり、意図的な装飾や仕様ではございません」と改めて説明。

「社内での確認および表現の検討が不十分なまま告知を行ってしまい、これまでのご案内内容との整合性を欠く結果となってしまいました。誤解を招く表現となってしまったことを、重く受け止めております」とした。

そのうえで、「該当商品の状態を改めて確認し、社内で協議を行った結果」として、商品の販売を中止すると発表した。今回と同じ衣装のチェキ写真は改めて撮影を行い、販売する予定という。

「この度は、表現および確認不足により、ご不快な思いをさせてしまい、誠に申し訳ございませんでした」と改めて謝罪した。