【しまむら】ちいかわ、日焼けキティ...人気キャラグッズが大渋滞！散財注意のラインアップ《28日〜1日》
ファッションセンターしまむらが毎週発行しているチラシから注目アイテムを紹介します。
売り出し期間は、2026年1月28日から2月1日までです。今週はキャラクターグッズが豊富ですよ。
人気のギャルシリーズのキティが大量！
子どもから大人まで、幅広い世代に人気のキャラクターのグッズを取りそろえています。中でも、ちいかわとハローキティのグッズが充実しています。
＜主なキャラクターアイテム＞
・ちいかわ
・ハローキティ
・ドラゴンクエスト
・ひみつのアイプリ
・PUPPET SUNSUN（パペットスンスン）
・パンどろぼう
・夏目友人帳
・にゃんこ大戦争
・ディズニー
・ハイキュー!!
・おぱんちゅうさぎ
ちいかわ
ちいかわのアイテムは、トレーナーに注目。レディース向けのパール（プラスチック製）使いのトレーナーは1969円〜2189円、フード付きジップパーカは2420円、リラクシングパンツは1969円〜2189円、プルオーバー＆リラクシングパンツセットは2970円です。
ガールズ向け（120〜150サイズ）のプルオーバー（1639円）もあり、親子でリンクコーデも楽しめますよ。
ほか、カラビナ付キーリング（759円）、メガネケース＆クロスセット（1089円）など、普段使いしやすいアイテムも要チェックです。
ハローキティ
人気のギャルシリーズ"日焼けキティ"のグッズが豊富です。ハートのサングラスをかけたキティやヒョウ柄リボンをつけたキティのデザインがグッズ多数あります。
以下は一例です。
・カラビナ付ポーチ（1089円）
・バッグチャーム（759円）
・ミラー（1089円）
・ダイカットヘアブラシ（869円）
・回るペンスタンド（1419円）
また、千鳥柄シリーズも登場しています。
以下は一例です。
・ぬいぐるみチャーム（1419円）
・パスケース（1419円）
・バッグチャーム（759円）
好きなキャラクターのグッズをチェックしてみてください。
※画像は公式サイトより
（東京バーゲンマニア編集部 穂高茉莉）