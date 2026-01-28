この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

【初心者にも】便利なビデオキャプチャーボードのレビューと使い方を初心者にもわかりやすく解説します。「 Lemorele VIDEO CAPTURE CARD」

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

IT・ビジネス書作家の戸田覚氏が、自身のYouTubeチャンネル「戸田覚ガジェット【辛口】点数評価」で「【初心者にも】便利なビデオキャプチャーボードのレビューと使い方を初心者にもわかりやすく解説します。「 Lemorele VIDEO CAPTURE CARD」」を公開した。動画では、ゲーム実況者や配信者だけでなく、一般のPCユーザーにとっても便利な「ビデオキャプチャーボード」の活用法を、Lemorele社の製品を例に挙げて解説している。



ビデオキャプチャーボードとは、ゲーム機や別のPCなど、HDMIで映像を出力する機器の画面をPCに取り込むためのデバイスである。戸田氏は「HDMIの入力ってパソコンできないじゃないですか。映像を入力して動画を撮ったり、静止画をキャプチャーしたりできる製品」と、その基本的な役割を説明した。



今回レビューしたLemorele社の製品は、全体が金属製で放熱効果が高く、安定した動作が期待できる点が特徴だ。HDMI入力に加え、PCと接続するためのUSB Type-Cポートを備えている。戸田氏は実際にNintendo Switchを接続し、無料の配信ソフト「OBS Studio」を使って簡単にゲーム画面が録画できる様子を実演した。



さらに、このデバイスの活用法はゲームに限らない。戸田氏は、別のPCやAmazon Fire TV Stickを接続するデモンストレーションも行い、PC操作の解説動画や、各種デバイスの設定方法を紹介するマニュアル動画の作成にも役立つと指摘。PCの画面をそのまま録画できるため、マウスカーソルの動きまで含めた詳細な説明が可能になることの利点を語った。



戸田氏は、ビデオキャプチャーボードを「ひそかな定番商品」と評し、「1個持っていると何かと役立つ」と結論付けた。ゲーム実況だけでなく、企業の研修用マニュアル作成といったビジネス用途でもその価値を発揮する、持っていると便利な一台であるとまとめた。