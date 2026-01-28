AI前提の新しい働き方を組織に根付かせる！双日テックイノベーション「Glean」

国内外の最新ソリューションによるネットワーク・ITインフラ構築、システム開発、運用・保守などのサービス提供、＆デジタルトランスフォーメーション支援を行う双日テックイノベーション（略称STech I）。

そんな双日テックイノベーションが、SaaS横断の生成AIプラットフォームを提供するGlean Technologiesと販売代理店契約を締結しました。

企業内の分散情報を統合し、AIで業務効率を向上させるエンタープライズ向けプラットフォーム「Glean」の販売が開始されます。

SaaS横断型生成AIプラットフォーム「Glean」

「Glean」は、企業内の分散情報を統合し、AIで業務効率を向上させるエンタープライズ向けプラットフォームです。

主要なSaaSアプリケーション100種以上との連携により、社内データを瞬時に検索・活用できます。

情報のサイロ化やAI活用スキルのばらつきを解決し、組織全体でAIネイティブな働き方を実現します。

導入の背景と課題

多くの企業が生成AIの導入に課題を抱えています。

総務省が発表した「令和6年度版 情報通信白書」によると、何らかの業務で生成AIを利用していると回答した割合は55.2％で、他国と比較し低い割合にとどまっています。

また、生成AI導入に際しての懸念事項として「効果的な活用方法がわからない」が最も多くなっていることが明らかになりました。

さらに、企業内では平均10以上の公式SaaSと100以上の非公式SaaSが利用されており、情報の分散・サイロ化が進行。

これによりAIのデータ活用が阻害されています。

加えて、AI活用スキルのばらつき、自社データの取り込み、そして具体的なユースケース発見といった課題が、企業のAI推進を妨げています。

こうした課題を解決するため、双日テックイノベーションはWork AI 分野のリーダーであるGleanの販売代理店契約を締結しました。

Gleanは従来の検索ツールとは異なり、独自のナレッジグラフ技術を活用することで、キーワードだけでなく文脈や意味も理解した高精度な検索結果を提供します。

さらに、第3世代のAIアシスタントにより、社員一人ひとりに最適化された高度なパーソナライゼーションとコンテキスト認識、＆自律的にタスクを遂行するエージェント型インテリジェンスを実現します。

専門知識がなくても自然言語の指示だけで業務ワークフローを自動化するAIエージェントを構築できます。

Gleanの高精度なAI環境と、双日テックイノベーションが培ってきた組織変革支援のノウハウを組み合わせることで、AIスキルにばらつきがある組織でも、AIネイティブな働き方の実現を支援します。

「Glean」の提供する主な機能

「Glean」は以下の3つの機能により、企業のAI活用を段階的に推進します。

連携先SaaSの権限を踏襲したデータアクセスコントロールにより、社内データの安全な活用を実現します。

Glean Search

100以上の主要な業務向けSaaSアプリケーションとの連携コネクタにより、社内に分散した情報を一元的に検索できる環境を提供します。

独自のナレッジグラフ技術とAIによるセマンティック検索により、キーワードだけでなく文脈や意味を理解した高精度な検索結果を提供します。

Glean Assistant

社内ナレッジと外部情報を組み合わせ、ユーザーの質問に対してAIが根拠を示しながら即座に回答を生成、さらに必要なアクションも実行します。

Glean Assistant は、社員一人ひとりに最適化された高度なパーソナライゼーションとコンテキスト認識、＆真のエージェント型インテリジェンスを提供します。

単に問いに応じて返答するだけでなく、目的を理解し、自ら計画を立て、状況に応じて適応しながら複雑で複数ステップにわたる業務を遂行します。

ドキュメントの要約やデータ分析機能により、日々の情報収集や意思決定にかかる時間を大幅に削減します。

Glean Agents

自然言語の指示だけでAIエージェントを構築し、複雑な業務ワークフローを自動化。

営業支援やカスタマーサポートなど30以上のテンプレートを活用し、専門知識がなくても部門横断でAI活用を推進できます。

AIエージェント毎の利用状況やユーザー単位での利用状況も可視化できるため、定着状況の判断やチャンピオンユーザーの特定も可能です。

これら機能により、従業員は必要な情報に素早くアクセスし、AIの支援を受けながら日々の業務を効率化できます。

部門ごとに最適化されたAIエージェントを活用することで、組織全体でのAI活用が加速し、真のAIネイティブな働き方への変革を実現します。

双日テックイノベーションの提供するサービス概要

双日テックイノベーションは、Zoom・AsanaといったホリゾンタルSaaSの全社導入において、100チーム以上の実績を通じ、コミュニケーション変革による生産性向上を実現してきました。

この、組織の変革を段階的に実現し、利用を定着させるノウハウをAI活用に展開し、お客様のAI導入を「失敗させない」ための独自の支援を提供します。

コメント

Glean Technologies VP of Partnerships Zubin Irani氏

Glean は、日本における新たなリセラーとして双日テックイノベーションをお迎えできることを大変嬉しく思います。

企業が個別のAI実験の段階を超え、日々の業務の中にAIを本格的に組み込んでいくうえで、日本企業全体への展開を数多くリードしてきた実績を持つパートナーの存在は極めて重要です。

双日テックイノベーション様の組織変革に関する豊富な知見と、Glean の Work AI プラットフォームを組み合わせることで、日本のお客様における生産性とイノベーションのさらなる加速に貢献できると確信しています。

両社のパートナーシップを通じて、日本市場に新たな価値をお届けしてまいります。

双日テックイノベーション クラウドソリューション事業本部本部長 宮本 淳氏

Gleanは、単なるAIツールではなく、AI前提の新しい働き方を組織に根付かせるための基盤となります。

従業員一人ひとりがAIを活用して能力を高め、その成長が組織全体の価値向上につながる。

これこそが、今求められている人的資本経営の実現そのものです。

我々は、コンテキスト(文脈)に基づいた業務の自動化を実現するGleanと当社のZoom・Asanaで培った組織変革ノウハウを組み合わせ、お客様の従業員が自らAIを使いこなせるよう伴走いたします。

FAQ

Gleanについてよくある質問

Q1: Gleanはどのような企業に適していますか？

A1: Gleanは、複数のSaaSアプリケーションを利用しており、情報が分散している企業に最適です。

特に、従業員が情報を探すのに時間がかかっている、AI活用を推進したいが具体的な方法がわからないといった課題を抱える企業に有効です。

Q2: Gleanの導入に必要な期間はどのくらいですか？

A2: 導入期間は、連携するSaaSアプリケーションの数やデータの量によって異なりますが、双日テックイノベーションのサポートにより、スムーズな導入が可能です。

詳細なスケジュールについては、お問い合わせください。

Q3: Gleanのセキュリティ対策はどのようになっていますか？

A3: Gleanは、連携先SaaSの権限を踏襲したデータアクセスコントロールを提供しており、社内データの安全な活用を実現します。

また、最新のセキュリティ技術を導入し、厳格なセキュリティ基準を遵守しています。

