松屋、「ちいかわコラボ」販売方法の変更を発表 購入制限の変更、モバイルオーダーでの注文に対応など
松屋フーズが運営する牛丼チェーン「松屋」の公式Xが27日に更新され、現在開催中の人気キャラクター作品『ちいかわ』とのコラボキャンペーンにおける購入制限の変更などが発表された。
【画像】公開された販売方法など変更の詳細
今回発表された内容は「購入制限の変更」「モバイルオーダーでのご注文」「おこさまメニュー購入対象年齢の変更」の3点。
コラボメニューを対象とした購入制限は「店内・テイクアウトともお1人様1日1食まで」が「2食まで」に変更。コラボメニュー及びキャンペーン対象の「おこさまメニュー」がアプリでのモバイルオーダーに対応し、アプリ上で販売状況も確認できるようになった。また「おこさまメニュー」購入対象年齢が「小学生以下」から「全年齢対象」に変更された。
同キャンペーンは今月6日よりコラボメニュー『松屋 ちいかわのすき焼き鍋膳』の販売をメインとした第1弾が開催中。『松屋 ちいかわの鬼辛カレー』が販売される第2弾は2月17日より開始予定。
