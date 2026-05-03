［論点憲法改正］＜上＞衆院憲法審査会で４月２３日、緊急事態条項の集中的な審議が行われた。「私たちが検討する緊急事態は大規模自然災害やテロ・内乱、国家有事などだ。これらの発生により、国政選挙の適正な執行は困難になる」自民党の新藤義孝・与党筆頭幹事はこう述べ、緊急事態に対応する条文を新設すべきだと主張した。緊急事態条項は、大災害などの緊急時に政府による平時とは異なる権力行使を可能とする規定だ