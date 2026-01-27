家電などを手がけるドウシシャ（大阪市）は、ふとん乾燥機兼ふとんウォーマー「ふとんジェット ダブルブロー」を、2026年2月に全国の家電量販店および同社直販サイト「ドウシシャマルシェ」などで発売する。

あたためや乾燥、ダニ対策など4つのモード搭載

ホースにマットを装着したり、マットを広げるなどのわずらわしい準備は不要、片手で使えるコンパクトなふとん乾燥機「ふとんジェット」から、2方向に分かれたセパレートノズルを装備したモデルが登場する。

従来モデルと比べ広範囲にジェット温風を送り込めるため、あたためや乾燥にかかる時間が大幅に短縮できたという。悪天候が続いた際や花粉、黄砂などが気になる季節に、外干しが難しい時でもあたたかいふとんで眠れる。ふとんはシングル/セミダブル/ダブルの各サイズに対応する。

ふとんを5分であたためられる「HOT（あたため）」、湿気を飛ばして乾燥させる「DRY（乾燥）」、日本環境衛生センターで効果が実証されたという「ダニ対策」、夏場にも活用できる「送風」、4つのモードを搭載。シーンに合わせて切り替えて使える。

スペーサー（おひさまスペーサーII）を外して靴に差し込めば、靴の乾燥も可能。HOTモードなら靴を速乾できる。手入れの際は吸気カバーを外し、フィルターの掃除が可能だ。

カラーはホワイト。

価格は1万9580円（税込）。