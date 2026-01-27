猫の近くで扇風機を使うときの5つの注意点

猫の身体の特性は人と大きく異なるため、扇風機の使い方次第では体調不良や事故につながる危険があります。

冬に暖房の空気を部屋中にまわすために、扇風機を猫の近くで使う場合には、この違いを理解することが重要です

ここでは、猫の近くで扇風機を使う場合の、注意点を取り上げていきます。

1.風を直接当てない

猫はふわふわの被毛に覆われていますが、実は、局所的な冷えに弱いことがあります。特に冬場は部屋の空気が冷たいので、扇風機の風が一点に当たり続けると、「体全体は寒くないのに、当たっている部分だけ冷える」という状態が起こりやすくなります。

体の一部が冷えてしまうと、体調不良や関節への負担につながる可能性があります。特に高齢猫は、身体の冷えから免疫力が落ち、一気に体調を崩してしまうこともあります。

扇風機をつけるときには、猫に直接風が当たらないよう壁や天井に向けて送風し、空気を循環させる使い方が適切です。

2.転倒やコードへの安全対策

くるくると動く羽根や長く伸びた電気コードは猫の好奇心の対象になりやすいものです。空気循環のために自動で首振りにしていれば、扇風機を初めて見た猫はつい興味を持ってしまうでしょう。

猫が原因となる事故では、扇風機ごと倒してしまうことがあります。扇風機は支柱が細く、重心が高いため、転倒しやすい構造をしています。元気な猫がいる家庭では、走ってきた勢いで倒してしまうことも考えられますので、転倒しにくい重心が低めの製品や壁掛けタイプを選ぶとよいでしょう。

また、猫によっては電気コードで遊んで噛んでしまうこともあるため、配線カバーなどで保護しましょう。

3.音・振動によるストレス

扇風機の音や振動による猫のストレスにも配慮が必要です。最近の扇風機は静音タイプが増えてきていますが、猫は低音や機械特有の振動音を敏感に感じ取ります。

人には気にならないレベルのモーター音でも、猫には不快に感じられることがあります。落ち着きがなくなり、部屋を出ていくなどの不安行動を引き起こす可能性があります。

また、フローリングは振動を吸収しにくいため、扇風機のモーター音や回転による揺れが床全体に伝わりやすくなります。モーターの微細な振動に対して、猫が警戒する様子が見られたら、畳やカーペット上など振動を吸収するものの上に置きましょう。また、あまり強風にせず弱運転にしておくと、猫への負担を軽減できます。

4.空気の乾燥による影響

乾燥しがちな冬場は、暖房の使用によって室内の湿度が低下しやすくなります。また、扇風機で空気を循環させることで乾燥がさらに進む場合があります。

部屋の乾いた空気は、猫の鼻から喉にかけて粘膜の刺激となり、くしゃみや鼻水など呼吸器への負担につながることもあります。特に高齢猫や持病のある猫では、寒さで免疫力が落ち、さらに乾燥の影響で感染症にかかりやすくなるため、注意が必要です。

冬に扇風機を使うときには、加湿器を併用し、湿度計で40～60％を目安に管理するなど、湿度環境にも配慮することが大切です。

5.抜け毛・ホコリの拡散への配慮

冬場は窓を閉め切る時間が長く、空気が停滞します。たとえ微風であっても扇風機を使用することで、床や家具に溜まった猫の抜け毛やホコリがフワフワと空気中に舞いやすくなるため、細かいホコリなどを吸い込みやすくなる点には注意が必要です。

もともとアレルギー体質や呼吸器の弱い猫では、くしゃみや咳、目の違和感につながることもあります。これは猫だけでなく、飼い主自身も注意したいところです。

扇風機を使うときには、床やラグ、キャットタワー周辺の抜け毛を除去するなど、こまめな掃除を心がけましょう。

寒い冬でも扇風機を効果的に活用する方法

寒い冬でも扇風機は、使い方を工夫することで猫が暮らす空間の改善に役立ちます。

基本となるのは、暖房と併用して空気を循環させる使い方です。エアコンやファンヒーター、ガスストーブなどは、暖めた空気を放出するため、どうしても天井付近に暖気が溜まりやすくなります。この場合、扇風機を使って空気を循環させることで、上下の温度差を緩和できます。

床暖房のように下から暖める方式でも、室内全体の空気は徐々に偏りが生じるため、弱い風で循環させる目的であれば扇風機は有効です。

この際、直接体に風を当てる必要はなく、扇風機は送風ではなく、温度ムラを減らすための補助的な役割として使用します。これにより、設定温度を上げすぎずに体感的な寒さを和らげる効果が期待できます。

猫がいる部屋では、特に風向きに注意が必要です。猫の寝床やふだん過ごしている場所に風が届かない角度を選び、空気の流れだけを整えるようにしましょう。風量も「微風」のままにすることで猫に直接刺激を与えず、人と猫の双方にとって快適な室内環境を維持できます。

まとめ

扇風機は使い方次第では、一年を通してずっと使える便利な家電です。扇風機に似た家電には、サーキュレーターがありますが、これらは送風方法が異なります。扇風機は空気を拡散する一方、サーキュレーターは直進的に風を送るもので、空気の循環にはどちらも使用できます。

もちろん、猫の近くで使用する際の注意点も今回紹介した内容と同様で、直接風を当てず、事故の防止とストレスにならないよう配慮することが重要です。冬場は体を冷やす目的ではなく、あくまで室内の温度ムラを整える補助的な役割として活用し、猫が安心して過ごせる環境づくりを優先しましょう。

(獣医師監修：加藤桂子)