都内のホテルで会見

3月に行われるワールド・ベースボール・クラシック（WBC）を戦う日本代表10選手が26日、追加発表された。井端弘和監督が都内のホテルで会見。すでに明かされていた大谷翔平投手（ドジャース）ら19人に加え、これで29人となった。残り1人は後日発表だが、国内の球団では唯一、楽天から代表メンバーが選出されなかった。SNSでは楽天ファンの嘆きの声が続出した。

メジャー組からはドジャースの山本由伸、カブスの鈴木誠也が選出。今季からメジャー挑戦となるブルージェイズの岡本和真、ホワイトソックスの村上宗隆も追加された。

国内組からオリックスの宮城大弥、曽谷龍平、中日の高橋宏斗、日本ハムの北山亘基、ヤクルトの中村悠平、広島の小園海斗の6選手が選ばれた。すでに発表されていたメンバー含め国内11球団から侍ジャパン入りが決まった。

ただ、楽天からは現状選出は「0」となっている。

「楽天0人で泣いた」

「WBCメンバー楽天0人かよ」

「楽天イーグルスちゃん WBCの選出まさかの0人!!!」

「楽天は松井くんが選ばれているから0じゃない…よね」

「楽天成分が松井裕樹くんしかない…」

「もしかして楽天だけ代表0人？笑 よしこれでシーズンフル回転できるな」

「楽天は西口か村林かサプライズ宗山あると思ってたけど0なんだ」

ただ、残る代表1人は後日発表。楽天からは高い守備力で三塁、二塁、遊撃をこなせ、2024年のプレミア12代表、昨年の強化試合にも選出された村林一輝内野手が候補に挙がる。

【メンバー一覧】

■投手

松井裕樹 パドレス

※宮城大弥 オリックス

伊藤大海 日本ハム

大勢 巨人

大谷翔平 ドジャース

菊池雄星 エンゼルス

※山本由伸 ドジャース

菅野智之 FA（前オリオールズ）

種市篤暉 ロッテ

※高橋宏斗 中日

※曽谷龍平 オリックス

※北山亘基 日本ハム

平良海馬 西武

松本裕樹 ソフトバンク

石井大智 阪神

■捕手

若月健矢 オリックス

坂本誠志郎 阪神

※中村悠平 ヤクルト

■内野手

牧秀悟 DeNA

※小園海斗 広島

牧原大成 ソフトバンク

源田壮亮 西武

佐藤輝明 阪神

※岡本和真 ブルージェイズ

※村上宗隆 ホワイトソックス

■外野手

近藤健介 ソフトバンク

周東佑京 ソフトバンク

森下翔太 阪神

※鈴木誠也 カブス

※は26日の追加発表選手



（THE ANSWER編集部）