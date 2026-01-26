侍ジャパンで発見された「0」に嘆き「泣いた」「もしかして…」 “最後の1人”は後日発表も
都内のホテルで会見
3月に行われるワールド・ベースボール・クラシック（WBC）を戦う日本代表10選手が26日、追加発表された。井端弘和監督が都内のホテルで会見。すでに明かされていた大谷翔平投手（ドジャース）ら19人に加え、これで29人となった。残り1人は後日発表だが、国内の球団では唯一、楽天から代表メンバーが選出されなかった。SNSでは楽天ファンの嘆きの声が続出した。
メジャー組からはドジャースの山本由伸、カブスの鈴木誠也が選出。今季からメジャー挑戦となるブルージェイズの岡本和真、ホワイトソックスの村上宗隆も追加された。
国内組からオリックスの宮城大弥、曽谷龍平、中日の高橋宏斗、日本ハムの北山亘基、ヤクルトの中村悠平、広島の小園海斗の6選手が選ばれた。すでに発表されていたメンバー含め国内11球団から侍ジャパン入りが決まった。
ただ、楽天からは現状選出は「0」となっている。
「楽天0人で泣いた」
「WBCメンバー楽天0人かよ」
「楽天イーグルスちゃん WBCの選出まさかの0人!!!」
「楽天は松井くんが選ばれているから0じゃない…よね」
「楽天成分が松井裕樹くんしかない…」
「もしかして楽天だけ代表0人？笑 よしこれでシーズンフル回転できるな」
「楽天は西口か村林かサプライズ宗山あると思ってたけど0なんだ」
ただ、残る代表1人は後日発表。楽天からは高い守備力で三塁、二塁、遊撃をこなせ、2024年のプレミア12代表、昨年の強化試合にも選出された村林一輝内野手が候補に挙がる。
【メンバー一覧】
■投手
松井裕樹 パドレス
※宮城大弥 オリックス
伊藤大海 日本ハム
大勢 巨人
大谷翔平 ドジャース
菊池雄星 エンゼルス
※山本由伸 ドジャース
菅野智之 FA（前オリオールズ）
種市篤暉 ロッテ
※高橋宏斗 中日
※曽谷龍平 オリックス
※北山亘基 日本ハム
平良海馬 西武
松本裕樹 ソフトバンク
石井大智 阪神
■捕手
若月健矢 オリックス
坂本誠志郎 阪神
※中村悠平 ヤクルト
■内野手
牧秀悟 DeNA
※小園海斗 広島
牧原大成 ソフトバンク
源田壮亮 西武
佐藤輝明 阪神
※岡本和真 ブルージェイズ
※村上宗隆 ホワイトソックス
■外野手
近藤健介 ソフトバンク
周東佑京 ソフトバンク
森下翔太 阪神
※鈴木誠也 カブス
※は26日の追加発表選手
