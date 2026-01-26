愛知県一宮市で、妊娠中の女性を車ではねて死亡させた罪に問われている女が、事故で障害が残った赤ちゃんについて「健康に生きる将来を奪った」と謝罪しました。

去年5月、一宮市で妊娠9か月だった研谷沙也香さん当時31歳が車にはねられ死亡し、運転していた無職の児野尚子被告50歳が研谷さんを死亡させた過失運転致死の罪で起訴されました。

事故後に帝王切開で生まれた日七未ちゃんは脳に重い障害が残り、遺族は、児野被告が日七未ちゃんを負傷させた罪にも問われるよう求めていましたが、検察は過失運転傷害罪の適用は断念。

「24時間介護が必要な体にしてしまった」

日七未ちゃんの被害についても起訴内容に記載する訴因変更を、裁判所に請求し、きょう開かれた児野被告の2回目の公判で認められました。

被告人質問で児野被告は日七未ちゃんについて問われ、「無事に元気に産まれ、健康に生きる将来を奪った。24時間介護が必要な体にしてしまった」と謝罪しました。

一方、事故原因については当時の記憶がなく、慢性的な疲労により突然睡眠状態に入ってしまったのではないかと話しました。