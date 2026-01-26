SixTONES松村北斗が東大法学部卒業の弁護士を熱演！『九条の大罪』のティーザー予告解禁

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

SixTONES松村北斗が東大法学部を主席で卒業した弁護士・烏丸真司を演じる『九条の大罪』のティーザー予告が解禁となった。

■悪徳弁護士と呼ばれる九条の弁護は“正義”か“悪”か？

TBSとNetflixによるオリジナル作品『未来日記』、『離婚しようよ』に続く第3弾となる本作は、2026年4月2日にNetflixで190以上の国や地域で世界独占配信される。

本作の主人公は弁護士・九条間人（柳楽優弥）。彼のもとに訪れるのは、半グレ、ヤクザ、前科持ちなどの社会のはぐれモノたち。「依頼人を守るのが弁護士の仕事」という信念から、法の名の元に彼らの刑を軽くする九条は「悪徳弁護士」として世間から非難を浴びていた。

ある日、九条法律事務所に東大法学部を主席で卒業し弁護士となった烏丸真司（松村北斗）が訪れ、ともに働くことになる。次々と反社会的な人物の弁護を行い、罪を軽くしていく九条と、疑問を抱きながらも彼のサポートをしていく烏丸。飲酒運転によるひき逃げ、違法薬物売買、介護施設における虐待、AV出演をめぐるトラブルなど、現代社会の闇を映す多様な事件を通じて、九条と烏丸はどのように依頼人の弁護に向き合うのか。

公開された映像では羊文学の書き下ろし主題歌「Dogs」も流れる。力強くもどこか儚いメロディにも注目だ。同時に解禁されたティーザーアートは黒と白が入り混じった不吉なグレーが基調となっている。何が“正義”で何が“悪”なのか、自身の価値観を揺さぶられる本作を象徴したデザインとなっている。

■豪華キャスト陣も一挙解禁

「裏側の世界」をリアル・ディープに描き出す豪華追加キャスト陣も解禁。介護施設の代表・菅原遼馬を後藤剛範、菅原の舎弟・久我裕也を吉村界人、音尾琢真演じる嵐山刑事の部下・深見雄平を水沢林太郎、ある犯罪で服役中の犬飼勇人を田中俊介、九条の恩師の弁護士・山城祐蔵を岩松了、九条の依頼人・家守華江を渡辺真起子、新聞記者・市田智子を菊池亜希子、AVメーカー社長・小山義昭を長谷川忍(シソンヌ)、九条の同期で人権派弁護士の亀岡麗子を香椎由宇、ベテランの人権派弁護士の流木信輝を光石研、烏丸の母・烏丸晃子を仙道敦子、そして検事の鞍馬蔵人を生田斗真が演じる。さらに町田啓太演じる壬生に紹介されて九条が弁護することになるクスリの運び屋・曽我部聡太を黒崎煌代、クスリの売人・金本卓を原田泰雅(ビスケットブラザーズ)、そして歌舞伎町を徘徊する地雷系女子・笠置雫を石川瑠華が演じる。

九条に厄介な依頼を持ち込む壬生が何者かにまたがり“処理”をする様子や、伏見組の若頭・京極清志（ムロツヨシ）の全身和彫姿に、京極と密談をする小山（長谷川忍）。映像に映し出されたカットだけでも「裏側の世界」のリアルさは肝が冷えそうになるほどに恐ろしい。彼らがどのように、九条に絡んでいくのかに も注目してもらいたい。

国民的ダークヒーロー漫画『闇金ウシジマくん』の作者である真鍋昌平による最新漫画『九条の大罪』は2020年10月から『ビッグコミックスピリッツ』（小学館）にて連載中で、単行本は15巻まで発売され、累計発行部数400万部を超えている。

半グレ、ヤクザ、前科持ち、厄介な依頼人の案件ばかりを引き受ける弁護士・九条間人はどんな加害者・犯罪者からも依頼を受け、世間からは悪徳弁護士呼ばわりされるも「思想信条がないのが弁護士。依頼者を弁護するのが弁護士の使命」と語り、法律の力を武器に依頼人が道徳上許しがたい悪人だとしても擁護する。果たして九条の正義とは……。法とモラルの境界線を極限まで問い、これまでタブー視されてきた日常に潜む闇に切り込むことで現代社会の真実の物差しを揺さぶる物語がついにTBS制作で実写シリーズ化される。

監督を務めるのは『花束みたいな恋をした』『罪の声』『カルテット』など数々の話題作を世に送り出して きたTBSの土井裕泰。さらに山本剛義（TBSスパークル）、足立博も監督を務める。プロデューサーには、 『逃げるは恥だが役に立つ』『流星の絆』『罪の声』などを手掛けてきたTBSのヒットメーカー・那須田淳。

■Netflixシリーズ『九条の大罪』ティーザー予告

■作品情報

Netflixシリーズ『九条の大罪』

2026年4月2日に世界配信

原作：真鍋昌平『九条の大罪』（小学館『週刊ビッグコミックスピリッツ』連載中）

出演：柳楽優弥 松村北斗

池田エライザ 町田啓太 音尾琢真

後藤剛範 吉村界人 水沢林太郎 田中俊介

黒崎煌代 石川瑠華 原田泰雅(ビスケットブラザーズ) 吉田日向 川崎皇輝(崎は、たつさきが正式表記)

佐久本宝 和田光沙 水澤紳吾 福井晶一 氏家恵 六角慎司 諏訪珠理

奥野壮 うらじぬの 前原瑞樹 遊井亮子 長尾卓磨 田辺桃子 森田想 杢代和人

岩松了 渡辺真起子 菊池亜希子 長谷川忍(シソンヌ)

香椎由宇 光石研 仙道敦子

生田斗真 ムロツヨシ

脚本：根本ノンジ

プロデューサー：那須田淳（TBSテレビ）

監督：土井裕泰（TBSテレビ） 山本剛義（TBSスパークル） 足立博

エグゼクティブ・プロデューサー：高橋信一（Netflix）(高は、はしごだかが正式表記) 杉山香織（TBSテレビ）

制作協力：TBSスパークル

製作著作：TBSテレビ

配信：Netflix

