今さら聞けない…赤ちゃんがコップを持たない意外な理由。「掴み食べはできるのに」と悩む前に親が確認すべきこと

お口と姿勢の専門家・まい先生が、自身のYouTubeチャンネル「まい先生の天才保育チャンネル」で「掴み食べはできるのに？コップを持たない原因と3つの解決法」と題した動画を公開。子どもがコップで上手に飲めるのに、なぜか自分で持とうとしない問題について、その原因と解決策を解説した。



動画では、1歳1ヶ月の娘がコップを持ってくれないという母親の悩みが紹介された。この子は5ヶ月からコップ飲みを始め、上手にすすって飲むことはできるものの、掴み食べはするのにコップは持とうとしないという。過去には自分で持っていた時期もあったが、現在は手を出さなくなってしまったそうだ。



この問題に対し、まい先生は「飲むこと」ではなく「持つこと」に注目すべきだと指摘する。子どもがコップを持たない原因は、反抗しているのではなく、その子の手指の発達とコップの重さが合っていない可能性にあるという。陶器のマグカップと紙コップでは重さが全く違うように、子どもにとって重すぎたり不安定だったりするコップは「持ちたくない」と感じさせてしまうと説明した。



解決策として、まい先生は「模倣遊び」を取り入れることを提案。1歳1ヶ月頃の子どもは人の真似をしたがるため、親が「どうぞ」とコップを渡したり受け取ったりするやり取りを遊びの中で繰り返すことで、自然に持つ練習ができるという。



さらに、自分で飲んでテーブルに置くという一連の動作を習得させるためには、段階的な練習が有効だと語る。コップをテーブルに置く動作は、赤ちゃんにとっては難しく、1歳4ヶ月頃に獲得する動きだという。そのため、まずは空のコップで置く練習をし、次に少量の水を入れて練習するなど、ステップを踏むことが大切だとアドバイスした。



まい先生は「3～4歳になるまではお母さんは女優です」と述べ、子どもにしてほしい行動は、まず親が楽しそうにやって見せることが重要だと強調。焦らずに遊びを通して、子どもが自ら「やりたい」と思える環境を作ってみてはいかがだろうか。