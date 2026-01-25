ホットプレートを浮かせるだけで「食材置き場」爆誕。山崎実業の新作ラックが革命的
複数人で集まってのホットプレート（電気プレート）を使ったお食事タイム。次々に食材を焼こうと思っても、トレーや食器で食卓があふれ返り置く場所がない！
そんなピンチとストレスは、Amazonで1月16日から発売を開始した山崎実業（Yamazaki）の「下が使える電気プレートラック タワー」が救ってくれます。
こちらのラックは、ホットプレートの下にスペースを生み出し、食材置き場を増やしてくれちゃうんです。
山崎実業(Yamazaki) 下が使える 電気プレートラック ブラック 使用時：W60×D33.3×H12.8cm タワー tower ホットプレート 台 卓上 折りたたみ可能 10404
ホットプレート下に食材置き場ができちゃった！
ホットプレートは食卓に直置きするものなので、場所をとっても仕方がない。そんな固定観念をひっくり返すのが「下が使える電気プレートラック タワー」です。
なぜなら、セットしたこのラックの上にプレートを乗せるだけで、下に新たな食材置き場ができるんですから！
食材のみならず、トングや替え皿を置くのもあり。追加や新しいものをキッチンに取りに走らなくてもすみますよね。
座り位置を気にせず、四方八方から食材に手が届く
もうひとつ嬉しいポイントが、ホットプレートに遮られずに四方八方から食材に手が伸ばせること。
これならどの席に座っている人でも、スムーズに調理ができますよね。
脚を畳めば厚さ3cmとコンパクトになり、使わない時はキッチンの棚にひっそりと収納しておけます。
もりもり＆スムーズに食べ進めたい家族のだんらんやパーティーで、「下が使える電気プレートラック タワー」を使って“食卓革命”を起こしましょう。
