Image:Amazon.co.jp

こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。

複数人で集まってのホットプレート（電気プレート）を使ったお食事タイム。次々に食材を焼こうと思っても、トレーや食器で食卓があふれ返り置く場所がない！

そんなピンチとストレスは、Amazonで1月16日から発売を開始した山崎実業（Yamazaki）の「下が使える電気プレートラック タワー」が救ってくれます。

こちらのラックは、ホットプレートの下にスペースを生み出し、食材置き場を増やしてくれちゃうんです。

山崎実業(Yamazaki) 下が使える 電気プレートラック ブラック 使用時：W60×D33.3×H12.8cm タワー tower ホットプレート 台 卓上 折りたたみ可能 10404 3,850円 Amazonで見る PR PR 3,850円 楽天で見る PR PR

ホットプレート下に食材置き場ができちゃった！

Image:.yamajitsu.co.jp

ホットプレートは食卓に直置きするものなので、場所をとっても仕方がない。そんな固定観念をひっくり返すのが「下が使える電気プレートラック タワー」です。

なぜなら、セットしたこのラックの上にプレートを乗せるだけで、下に新たな食材置き場ができるんですから！

食材のみならず、トングや替え皿を置くのもあり。追加や新しいものをキッチンに取りに走らなくてもすみますよね。

座り位置を気にせず、四方八方から食材に手が届く

Image:yamajitsu.co.jp

もうひとつ嬉しいポイントが、ホットプレートに遮られずに四方八方から食材に手が伸ばせること。

これならどの席に座っている人でも、スムーズに調理ができますよね。

Image:Amazon.co.jp

脚を畳めば厚さ3cmとコンパクトになり、使わない時はキッチンの棚にひっそりと収納しておけます。

もりもり＆スムーズに食べ進めたい家族のだんらんやパーティーで、「下が使える電気プレートラック タワー」を使って“食卓革命”を起こしましょう。

