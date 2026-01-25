なぜ中谷潤人に対戦要求をしたのか？　井上尚弥が告白した「東京ドームで盛り上げよう」の真相　心を突き動かした“演出家”としての視点【現地発】

ピカソ戦で圧倒的なスキルとタフさを見せつけた井上。本人は反省しきりの内容だったが、彼の世界的な声価が揺らぐものではなかった(C)Getty Images

「サウジアラビアで一緒に試合することもなかったかもしれません」

サウジアラビアでの前哨戦をそれぞれクリアしたことで、井上尚弥（大橋）、中谷潤人（M.T）の直接対決に支障はなくなった。

4階級制覇王者の“モンスター”、3階級制覇王者の“ビッグバン”が激突する一戦は話題性たっぷり。昨年12月27日に行われたセバスチャン・エルナンデス戦で、中谷は確かにキャリア最大級の苦戦を味わったが、それでも、このカードの魅力は色褪せない。5月に予定される「日本ボクシング史上最大の一戦」への注目度は海外でも高く、正式発表を心待ちにしているファン、関係者は多いはずだ。

他ならぬ井上も中谷との試合を楽しみにしているボクサーの1人なのだろう。昨年11月下旬に、筆者が日本で行ったインタビューの際、“モンスター”は4歳下の同胞戦士との対戦の価値をはっきりと認めていた。

「もちろん自分の中でもビッグファイトと捉えていますよ。彼の強さは評価しています。日本でこれだけ盛り上がるビッグファイトっていうのは、そうめったにあるものではないのでしょう」

プロ戦績32戦全勝（27KO）の井上は、現時点で引退したとしても殿堂入りは確実の輝かしい実績を積み上げてきた。中谷戦が「やり残しか」と言われたら、必ずしもそうではないのだろう。

ただ、そんな井上にとっても、対戦時点で米老舗誌『The Ring Magazine』のパウンド・フォー・パウンドのトップ10に入っている選手との激突は初。複数階級制覇を果たした日本人同士であり、東京ドーム開催が予定されていることなど、舞台設定も申し分ない。さまざまな意味で、彼のキャリア終盤を彩るスーパーファイトであるのは間違いない。

当人も前述通り、32戦全勝（24KO）で突っ走ってきた中谷の強さは認めており、少し前から今戦を明確なターゲットとして定めた感がある。その姿勢が分かり易い形で見えたのが、日本国内の年間表彰式でのマイクパフォーマンスだった。

「1年後の東京ドームで盛り上げよう」

自ら中谷に声をかけたことは、メガファイトへの巨大な推進力になった印象があった。当時の振る舞いについて尋ねると、試合を盛り上げるための“プロモーター的な視点”が頭にあったことを井上は否定しなかった。

「やるからにはしっかりと流れを作らなきゃいけないですよね。単に試合をするだけではなく、自分からも呼びかけて、試合が決まって、というストーリーを作っていきたいなと。あそこで自分が呼びかけなければ、サウジアラビアで一緒に試合することももしかしたらなかったかもしれません。彼がスーパーバンタム級に上げてくるにしても、こんなに早い時期にはならなかったんじゃないでしょうか」