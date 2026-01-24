ホワイトハウス公式Xに、ペンギンと並んで歩くドナルド・トランプ大統領の画像が投稿されました。トランプ大統領はグリーンランドアメリカが領有したいという意向を示しており、当該画像もそのイメージ戦略とみられますが、グリーンランドにはペンギンは生息しておらずツッコミを受ける事態となっています。



画像は、アメリカ国旗を持ったペンギンに導かれるようにトランプ大統領が歩いて行く姿を背中側から描写したもの。奥の方に掲げられている旗はグリーンランドのものであり、意図としては「グリーンランドペンギンはトランプ大統領を歓待している」ということをアピールしようとするものだとみられます。



しかし、実際にはペンギングリーンランドどころか北半球にほぼ生息していないため、多くのツッコミを招く事態となっています。



「正しくはこう」と、ホッキョクグマと並ぶ画像にされている例も。



多数のツッコミに対して、ホワイトハウス公式Xは「ペンギンは理解できない人たちの意見など気にしません」と追加投稿を行っています。



なお、トランプ大統領は現地時間1月20日に、グリーンランドアメリカ国旗を立てる画像も投稿しています。