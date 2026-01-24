「おしゃれだね」って褒められそう！【ZARA】40・50代が1枚で着映える♡「配色カーデ」

大人のおしゃれは、上品さと遊び心のバランスが鍵になることも。【ZARA（ザラ）】で見つけた配色デザインの効いたカーディガンなら、1枚で好バランス。ベースは落ち着いたカラーながらも差し色でセンスを感じさせる、大人世代にちょうどいいアイテムです。袖口や裾などのキュートな配色に注目！

端正な中に潜む愛らしさが魅力

【ZARA】「コントラストニットジャケット」\6,290（税込）

きちんと感のある着こなしが狙えるニットトップス。端正なネイビーブルーをベースに、ピンクの差し色がさりげなく効いていて、上品さの中に可愛げをプラスしてくれます。かっちり見えしながらもニット素材ならではの柔らかなニュアンスがあり、肩肘張らずに着られそう。デニムパンツでカジュアルダウンしても、きれいめパンツと合わせてもサマになる、頼れる1枚です。

鮮度の高い配色でおしゃれ偏差値をUP

【ZARA】「コントラストニットカーディガン」\5,990（税込）

ブラウンに水色を効かせた配色が新鮮で、周りと差がつきそうな主役級カーディガン。形はベーシックでクルーネックだから、自然体な着こなしが叶いそうです。寒い日はコートの中に仕込んで差し色として、暖かくなってきたらブラウスの上にさらっと羽織ってと、長く活躍してくれそうなのも◎ 普段は暗いカラーを選びがちな人こそ挑戦してみて。

※すべての商品情報・画像はZARA出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：Anne.M