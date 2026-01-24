アメリカ企業Blue Origin（ブルーオリジン）は日本時間2026年1月23日、同社の再使用型ロケット「New Shepard（ニューシェパード）」による2026年最初の有人宇宙飛行ミッションを実施しました。搭乗していた6名のクルーは無事地上へ帰還したことを、同社がウェブサイトやSNSで報告しています。

打ち上げに関する情報は以下の通りです。

New Shepard (NS-38)

・ロケット：New Shepard

・打ち上げ日時：日本時間 2026年1月23日1時25分

・発射場：ローンチサイト・ワン（西テキサス、アメリカ）

・ペイロード：クルーカプセル（乗員6名）

今回のミッションは「NS-38」と呼ばれています。6名のクルーが搭乗したクルーカプセルはカーマン・ラインを越えて海抜高度107kmの宇宙空間（※）に到達し、発射から約10分後にパラシュートで地上へ帰還しました。

※…FAI（国際航空連盟）によって定められた宇宙空間と地球大気圏の境界は海抜高度100kmで、カーマン・ラインと呼ばれています。

なお、現在ブルーオリジンが実施している有人宇宙飛行は、地球周回軌道に入らないサブオービタル飛行（弾道飛行）です。今回実施されたNS-38は、同社にとって17回目の有人宇宙飛行ミッションとなりました。

関連画像・映像

【▲ 6名のクルーが搭乗したカプセルを搭載して打ち上げられたNS-38ミッションの「New Shepard」ロケット（Credit: Blue Origin）】

【▲ クルーカプセルの分離後に着陸するNS-38ミッションの「New Shepard」ロケットのブースター（Credit: Blue Origin）】

【▲ パラシュートを展開して降下するNS-38ミッションの「New Shepard」のクルーカプセル（Credit: Blue Origin）】

文／sorae編集部 速報班 編集／sorae編集部

