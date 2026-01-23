1月22日、人気アイドルグループ・SixTONESのメンバーが、『ぽかぽか』（フジテレビ系）に生出演。番組内の企画に参加した様子が、SNS上で炎上しているようだ。

この日、SixTONESはデビュー6周年を迎え、民放各局の朝番組に出演。その一環で『ぽかぽか』にも登場し、メンバー同士の関係性がわかる心理テストに挑んだ。「誕生日にメンバーから異なる箱の色のプレゼントをもらったとしたら、黄色と青の箱は誰からのもの？」という質問に、各々が回答した。

「しかしテストの答えは、黄色の箱は『相性のいいメンバー』で、青の箱は『相性が悪いメンバー』を指しているというものでした。他にも、お化け屋敷に入る時の先頭と最後尾を選ばせる設問では、先頭は『大きな信頼を寄せているメンバー』最後尾は『全く信頼していないメンバー』だと明かされたんです。

こうした背景を知らずに、思い思いのメンバーを選んだSixTONESの面々は、心なしか顔がひきつった様子……。6周年というめでたい日にも関わらず、意図せず仲間の悪口を言わされたような展開になってしまい、ファンからは怒りの声があがっています」（芸能担当記者）

Xでは、『ぽかぽか』の“悪ノリ”ともいえるテスト内容に、批判の声が高まっている。

《なんなんこの極端な2択 おふざけでも気分が悪いなあ》

《平然装ってたけど、皆微妙そうな顔してたよ、、お祝いムードが台無しじゃん》

《ぽかぽかの心理テスト不愉快すぎ、せっかくのお祝いの日なのになんで楽しくない内容にした？》

なお、「お化け屋敷」の問題に関しては、最後尾のメンバーとして、田中樹を選んだ者が半数以上を占めた。心理テストの結果としては「全く信頼していないメンバー」と評されてしまったが、これにはSixTONESのYouTubeに“元ネタ”ともいえる動画が残っている。

「2024年の動画で、東武動物公園を訪れた際、期間限定のお化け屋敷に入るシーンがあったんです。田中さんはお化け屋敷を怖がるタイプで、縦一列の並びでは真ん中あたりにいたんですが、『なんかいたとか言うのやめて！』と、ほかメンバーよりも怯えながら進んでいました。

この印象があったのか、心理テストの時、田中さんを最後尾に選んだ森本慎太郎さんは『一番後ろでギャーギャー言ってるイメージ』と理由を語り、松村北斗さんも『実際こんなシチュエーションあった気がして。直感でこれになっちゃう』とコメントしています。

言ってしまえばそれだけの話ですし、無駄にネガティブな設問にする必要はなかったのではないでしょうか」（同前）

せっかくの周年だけに、メンバーが笑顔になるような企画が望まれていたのだろう。