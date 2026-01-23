【手話入門】自分の名前を伝えるには？ 指先で50音を表現する「指文字」の基本【やさしい手話】

指文字（50音）

手話で50音にあたるのが、この指文字です。濁音「゛」、半濁音「゜」、促音「ッ」、拗音「ャ」、長音「ー」も表せます。ここでは、右手で表した絵を、相手から見た形で載せています（左手でもいいです。）「あ」～「ん」まで、順番に覚えなくてもかまいません。

さあ、自分の名前は、どうやって表すのでしょうか？やってみましょう。

あ行

「あ」は親指を、横に出したグーの形。「a」と同じ手話。

「い」は小指を立てる。親指は中でも外でもよい。「i」と同じ手話。

「う」は人差し指と中指を立てる。「u」と同じ手話。

「え」は指の腹を第1関節につけるようにする。「e」と同じ手話。

「お」は手を筒のように丸める。「o」と同じ手話。

か行

「か」は人差し指を立て、中指の第2関節に親指をつける。

「き」は影絵のときのキツネの形にする。

「く」はそろえた4本指を第1関節で少し内側に曲げる。数字の「9」と同じ手話。

「け」は敬礼のように指を立て、親指を曲げる。

「こ」はカタカナの「コ」の上の部分のように直角に曲げる。小指を相手に見せる。

さ行

「さ」はグーの形。親指は外に出す。「s」と同じ手話。

「し」は親指を立て、人差し指と中指を横にする。数字の「7」（“しち”から）。

「す」は自分から見て、カタカナの「ス」に見えるようにする。

「せ」は中指を立て、他の指は握る。背骨の「せ」。

「そ」は目の前のものを「それ」と指差すしぐさ。

た行

「た」は親指を立て、握りこぶしをつくる。親指の腹を相手に見せるように。

「ち」は小指を立て、他の指先を合わせる。

「つ」は小指と薬指を立て、親指の先に人差し指と中指の先をつける。

「て」は指をそろえ、手のひらを相手に向け「手」を表す。

「と」は人差し指と中指を立てる。

な行

「な」は人差し指と中指を下に向ける。「n」も表す。

「に」は人差し指と中指を横にする。漢数字の「二」と同じ手話。

「ぬ」は人差し指をカギ型に曲げると「盗む」を表す。

「ね」は木の根のように下向きにして開く。

「の」は人差し指でカタカタの「ノ」を空書する。

は行

「は」は人差し指と中指を前方斜め下に出す。「h」と同じ手話。はさみの「は」。

「ひ」は人差し指を立て、指の腹を相手に向ける。数字の「1」（“ひとつから）。

「ふ」は自分から見て親指と人差し指でカタカナの「フ」をつくる。

「へ」は手を下向きにし親指と小指を出して、「へ」の形をつくる。他の指は曲げる。

「ほ」は手の甲を相手に向け、指全部を少し内側に曲げ、ヨットの帆を表す。

ま行

「ま」は人差し指、中指、薬指を開いて伸ばし下に向ける。「m」もあらわす。

「み」は人差し指、中指、薬指を横にする。漢数字の「三」（“みっつ”から）。

「む」は親指と人差し指でL字をつくる。数字の「6」（”むっつ”から）。

「め」は親指と人差し指をつけ、他の指は立て、目の形をつくる。

「も」は親指と人差し指を合わせる。

や行

「や」は小指と親指を立て、他の指は握る。「Y」と同じ手話。

「ゆ」は手の甲を相手に向け人差し指、中指、薬指を立て、温泉マークをつくる。

「よ」は手の甲を相手に向け、親指以外の指の間を少し開き、横に出す。

ら行

「ら」は人差し指に中指をからませる。「r」と同じ手話。

「り」は人差し指と中指の2本で「リ」を書くようにする。

「る」は小指と薬指を折り、他の指を立てて相手から「ル」に見えるようにする。

「れ」は親指と人差し指を立て、相手から見て「レ」になるようにする。

「ろ」は人差し指、中指を合わせてカギの形にする。

わ行

「わ」は手のひらを相手に見せ、人差し指、中指、薬指を立てる。「W」と同じ手話。

「を」は「お」と同じくし、手前に引く。

「ん」は人差し指でカタカナの「ン」を空書する。

そのほかの指文字

「び/濁音」はそれぞれの形をつくり、右横に動かす。

「ぴ/半濁音」はそれぞれの形をつくり、上げる。

「長音」は人差し指を伸ばし、上から下に下ろす。タクシーの「ー」のように伸ばす部分の表現の仕方。

「促音」は「つ」を手前に引く。

「拗音」はそれぞれの形につくり、手前に引く。

【出典】『動画で学ぶ やさしい手話』著：豊田直子／手話協力：佐沢静枝