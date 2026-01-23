【手話入門】自分の名前を伝えるには？ 指先で50音を表現する「指文字」の基本【やさしい手話】
指文字（50音）
手話で50音にあたるのが、この指文字です。濁音「゛」、半濁音「゜」、促音「ッ」、拗音「ャ」、長音「ー」も表せます。ここでは、右手で表した絵を、相手から見た形で載せています（左手でもいいです。）「あ」～「ん」まで、順番に覚えなくてもかまいません。
さあ、自分の名前は、どうやって表すのでしょうか？やってみましょう。
あ行
「あ」は親指を、横に出したグーの形。「a」と同じ手話。
「い」は小指を立てる。親指は中でも外でもよい。「i」と同じ手話。
「う」は人差し指と中指を立てる。「u」と同じ手話。
「え」は指の腹を第1関節につけるようにする。「e」と同じ手話。
「お」は手を筒のように丸める。「o」と同じ手話。
か行
「か」は人差し指を立て、中指の第2関節に親指をつける。
「き」は影絵のときのキツネの形にする。
「く」はそろえた4本指を第1関節で少し内側に曲げる。数字の「9」と同じ手話。
「け」は敬礼のように指を立て、親指を曲げる。
「こ」はカタカナの「コ」の上の部分のように直角に曲げる。小指を相手に見せる。
さ行
「さ」はグーの形。親指は外に出す。「s」と同じ手話。
「し」は親指を立て、人差し指と中指を横にする。数字の「7」（“しち”から）。
「す」は自分から見て、カタカナの「ス」に見えるようにする。
「せ」は中指を立て、他の指は握る。背骨の「せ」。
「そ」は目の前のものを「それ」と指差すしぐさ。
た行
「た」は親指を立て、握りこぶしをつくる。親指の腹を相手に見せるように。
「ち」は小指を立て、他の指先を合わせる。
「つ」は小指と薬指を立て、親指の先に人差し指と中指の先をつける。
「て」は指をそろえ、手のひらを相手に向け「手」を表す。
「と」は人差し指と中指を立てる。
な行
「な」は人差し指と中指を下に向ける。「n」も表す。
「に」は人差し指と中指を横にする。漢数字の「二」と同じ手話。
「ぬ」は人差し指をカギ型に曲げると「盗む」を表す。
「ね」は木の根のように下向きにして開く。
「の」は人差し指でカタカタの「ノ」を空書する。
は行
「は」は人差し指と中指を前方斜め下に出す。「h」と同じ手話。はさみの「は」。
「ひ」は人差し指を立て、指の腹を相手に向ける。数字の「1」（“ひとつから）。
「ふ」は自分から見て親指と人差し指でカタカナの「フ」をつくる。
「へ」は手を下向きにし親指と小指を出して、「へ」の形をつくる。他の指は曲げる。
「ほ」は手の甲を相手に向け、指全部を少し内側に曲げ、ヨットの帆を表す。
ま行
「ま」は人差し指、中指、薬指を開いて伸ばし下に向ける。「m」もあらわす。
「み」は人差し指、中指、薬指を横にする。漢数字の「三」（“みっつ”から）。
「む」は親指と人差し指でL字をつくる。数字の「6」（”むっつ”から）。
「め」は親指と人差し指をつけ、他の指は立て、目の形をつくる。
「も」は親指と人差し指を合わせる。
や行
「や」は小指と親指を立て、他の指は握る。「Y」と同じ手話。
「ゆ」は手の甲を相手に向け人差し指、中指、薬指を立て、温泉マークをつくる。
「よ」は手の甲を相手に向け、親指以外の指の間を少し開き、横に出す。
ら行
「ら」は人差し指に中指をからませる。「r」と同じ手話。
「り」は人差し指と中指の2本で「リ」を書くようにする。
「る」は小指と薬指を折り、他の指を立てて相手から「ル」に見えるようにする。
「れ」は親指と人差し指を立て、相手から見て「レ」になるようにする。
「ろ」は人差し指、中指を合わせてカギの形にする。
わ行
「わ」は手のひらを相手に見せ、人差し指、中指、薬指を立てる。「W」と同じ手話。
「を」は「お」と同じくし、手前に引く。
「ん」は人差し指でカタカナの「ン」を空書する。
そのほかの指文字
「び/濁音」はそれぞれの形をつくり、右横に動かす。
「ぴ/半濁音」はそれぞれの形をつくり、上げる。
「長音」は人差し指を伸ばし、上から下に下ろす。タクシーの「ー」のように伸ばす部分の表現の仕方。
「促音」は「つ」を手前に引く。
「拗音」はそれぞれの形につくり、手前に引く。
【出典】『動画で学ぶ やさしい手話』著：豊田直子／手話協力：佐沢静枝