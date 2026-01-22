【写真クイズ】この食材の名前は？　ちっちゃい!!

旬の食材は食べて美味しいだけではなく、栄養もたっぷり。本コーナーでは魚や野菜、果物など旬食材の魅力をご紹介します。

さて、今回のテーマとなる食材は？

■かわいい

正解：イイダコ

旨みが詰まっています

イイダコは、マダコ科に属するタコのなかでもひときわ小さいタコです。成長しても手のひらに収まるほどの大きさで、丸みのある胴と短い足が愛嬌を感じさせます。

漢字では「飯蛸」と書きますが、これはメスが産卵期になると胴の中に米粒のような卵をぎっしり抱え、その様子がまるで炊きたてのご飯のように見えることから名づけられました。

生息域は広く、日本では北海道南部から九州までの沿岸に分布し、瀬戸内海や三河湾、有明海などがよく知られています。

旬は冬から春にかけてで、とくに1〜4月頃がもっとも美味しい時期です。

この時期のメスは卵をたっぷり抱えており、「子持ちイイダコ」として市場でも人気があります。煮ると卵がプチプチとした食感になり、胴の中にぎっしり詰まった白い卵が見える様子は、料理人にとっても季節の訪れを感じさせるものです。

オスはメスよりやや小ぶりですが、身の旨みがしっかりしていて、煮物や炒め物に向いています。

煮つけは、イイダコの食べ方のなかでもとくに親しまれている調理法です。

丸ごと煮ると、足がくるりと丸まり、胴はふっくらと膨らみ、見た目にも可愛らしい一品になります。

甘辛い味つけがよく合い、卵を抱えたメスなら、卵がほろりとほどけるような食感で、噛むほどに旨みが広がります。瀬戸内海沿岸では冬の家庭料理として定番で、酒の肴としても親しまれてきました。

また、おでんに入れる地域もあり、とくに関西や瀬戸内では欠かせない具材です。

炊き込みご飯にする地域もあり、小さなイイダコを丸ごと米と一緒に炊き込むと、タコの旨みがご飯に染み込み、ほんのり赤みがかった色合いになります。

日本だけでなく、韓国でも甘辛く煮たり炒めたりと、日常の料理に使われる身近な食材です。

美味しいイイダコの見分け方

美味しいイイダコを見分けるときは、まず全体にみずみずしさがあるかどうかを確かめましょう。

胴がふっくらとしていて、しぼんだ感じがないものは鮮度がよく、火を入れたときにふっくら仕上がります。

表面に軽いぬめりがあっても問題ありませんが、濁ったようなぬめりや嫌な匂いがあるものは避けましょう。吸盤にハリがあるものは、煮ても身が固くなりにくく、ほどよい弾力が残ります。

冬に出回る子持ちイイダコなら、胴のハリが選ぶときの決め手になります。

指でそっと押したときに弾力があり、内側に卵が詰まっているような重みを感じるものは、煮つけにしたときの口当たりがとてもよくなります。

イイダコの注目栄養素

まず注目したいのは、タコ類のなかでもとくに豊富に含まれるビタミンB12です。

このビタミンB12は、体内で赤血球の形成を助ける重要な栄養素であり、日々の食事のなかで不足しがちな成分でもあります。

魚介類でもタコはとくにB12が豊富です。なかでもイイダコは小さな体を丸ごと食べられるため、豊富なB12を、食材の持つ利点を生かして効率よく享受できるのが大きな魅力です。

さらに、銅、亜鉛、鉄といったミネラルもバランスよく含まれています。とくに銅はタコ類に多いことで知られ、亜鉛や鉄も健康維持のために日常的に意識してとりたい成分です。

