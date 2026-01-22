部屋の隅でくつろいでいたワンコに、試しにAI加工をしてみた飼い主さん。すると次の瞬間、思いもよらない姿へと変身してしまいました。

投稿は、記事執筆時点で58万再生を突破。「そう来たかｗ」「吹き出しちゃった」などのコメントが寄せられています。

【動画：『服やったんｗｗｗ』犬にAI加工をしてみた結果→思わず笑う『衝撃の最終形態』】

唐草模様に包まれて

TikTokアカウント「gaj259」に投稿されたのは、白豆柴の「こはく」くんのお姿。この日は部屋の隅に置かれた唐草模様のベッドの中にすっぽり収まり、こちらを見つめながらくつろいでいたといいます。

飼い主さんは、いつもの穏やかなひとときに、AI加工を施してみることにしたそう。すると、ベッドの形がじわじわと変わり始め、こはくくんの体全体を覆うような不思議なシルエットへと変化。

完成したのは…

加工が終わると、唐草模様のベッドは上下お揃いの柄のセットアップに変身！こはくくんはそれを身にまとい、二本足で立ち上がると前足を腰に当てたような仁王立ちのポーズに。終始スンとしたままの表情が妙に印象的で、ジワジワと笑いが込み上げてきます。

さらに音楽に合わせて腰を左右に揺らすような動きも。ぽっこりとしたお腹まわりが強調され、その堂々たる立ち姿からは、ただならぬ貫禄がにじみ出ていたとか。真顔のまま淡々と踊り続ける姿は、多くの人が思わず笑ってしまう完成形となったのでした。

されるがままの、無防備なお姿

別の投稿では、貫禄ある姿とは真逆の、こはくくんの可愛らしい一面が収められていました。先ほど服に変身した唐草模様のベッドの中でへそ天になり、ぐっすり眠っているこはくくん。前足も後ろ足も投げ出し、力の抜けきった姿からは、安心しきっている様子が伝わってきます。

そのままお腹を撫でられたり、前足をそっと持ち上げられたりしても、目を覚ますことなくされるがままだったとか。ときおり口元が緩んだようにも見える寝顔は、何とも穏やか。親分さながらの貫禄をまとっていたAI加工の姿とは裏腹に、普段のこはくくんは、こんなにも無防備で愛らしい姿を見せてくれるのでした。

話題となった投稿には「唐草模様のセットアップｗｗ良く似合ってる」「和服で和犬って最高♡」「朝から爆笑した（笑）」「腹たれとるの笑う」などのコメントが寄せられています。

TikTokアカウント「gaj259」では、他にもAI加工を取り入れたユーモラスな投稿をはじめ、こはくくんの日常が紹介されています。クスッと笑える可愛い姿に癒されたい方は、ぜひチェックしてみてください！

写真・動画提供：TikTokアカウント「gaj259」さま

執筆：りほ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。