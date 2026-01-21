世の中にあふれる通説の数々。明確な根拠が示されているものもあれば、その真偽があやふやなものまでさまざまだろう。そんな「ホント？」と疑いたくなる話の真相を楽しく学べるのが、今回注目する書籍『世界の○×図鑑 これってホント？』（文響社）だ。

本書で扱われている"ナゾ"は、全部で60個。タダユキヒロ氏によるキャッチーなイラストとともに、各トピックの真偽をわかりやすく紹介している。

例えば一般的に広く知られている説として、「暗い場所で読書やゲームをすると目が悪くなる」というものがある。確かに明かりの少ない場所では画面が見にくく、目を酷使していると感じることもあるだろう。しかし本書によれば、暗い場所での読書またはゲームが実際に視力の低下に繋がる医学的な根拠は今のところないという。

「ただし、目が疲れるのは本当だ。暗いところでは目の瞳孔がひらき、本や画面を近くで見ると瞳孔は小さくなる。目の筋肉が伸びたり縮んだりをくり返すと目が疲れるため、『目が悪くなった』と勘違いしてしまうのだ！」（本書より）

また、目に関する噂には「緑色のものを見ると目がよくなる」といった説もあるが、こちらもウソなので注意が必要だ。

なお、"食べると目が良くなる食材"としてブルーベリーが挙げられることも少なくない。本書いわくブルーベリーによる視力回復効果の医学的な裏付けはないものの、"目に良い"とされる成分が含まれているのは事実とのこと。

「目などの粘膜を保護してくれる『ビタミンA』が含まれているのはホントだ。また、ブルーベリーの『アントシアニン』という成分は、暗いところでの見やすさを改善する働きや、血行をよくして炎症を抑える力がある」（本書より）

「ブルーベリーを食べると目が良くなる」という説自体はウソといえるが、ポジティブな効果は期待できるようだ。

人体に関する通説は他にもある。そのひとつが「ワカメを食べると髪の毛が増える」とする説。迷信だと思う人もいれば、効果を期待して積極的に摂取している人もいるのではないだろうか。しかし残念ながら、ワカメが発毛を促すという明確な根拠はないと本書では説明している。

「ただし、ワカメにたくさん含まれるビタミンやミネラル、食物繊維は、かみの毛のもとになるたんぱく質のはたらきを助けたり、かみの毛の栄養になったりするぞ！」（本書より）

髪の毛を増やす効果は薄くとも、健康的な髪をキープするうえではワカメが役立つのかもしれない。

さらに私たちの味覚にまつわる説として挙げられるのが、「かき氷のシロップは全部同じ味」だという噂。実はこの話は本当で、私たちは脳の錯覚により「フレーバーごとに味が違う」と認識している。

「シロップの原材料はどれも同じ！ 香料や着色料で香りや色を変えているのだ。

シロップの色を見るとまず、赤はイチゴ、緑はメロンだと思い込み、そこにそれっぽい香りが加わることで、イチゴやメロンの味がすると感じてしまうのだ」（本書より）

実際にかき氷を食べる機会があれば、味覚の仕組みを意識して食べ比べしてみると面白いのではないだろうか。

ちなみに食べもの関連の噂の中でも、「チョコレートを食べすぎると鼻血が出る」という説を子どもの頃に聞いたことがある人は多いかもしれない。

「昔はチョコレートは高価なものだったので、子どもに我慢させるためにつくられた迷信という説が濃厚だ」（本書より）

実際に医学的な根拠はないため、こちらもウソの話である一方で、チョコレートには血行を良くする作用がある"ポリフェノール"が含まれている。そのため条件を満たせば、チョコレートを食べたことで鼻血が出やすい状態になる可能性は否定できない。

チョコレートを食べると必ずしも鼻血が出るわけではないが、タイミングによっては食べすぎに注意する必要があるだろう。

また私たちが子どもの頃から慣れ親しんでいる"じゃんけん"にも、とある通説がある。それは、「パーが勝ちやすい」というものだ。「そもそもじゃんけんは運要素の強い勝負だから、どれを出しても勝てる確率は同じ」だと考える人も少なくないだろう。ところが本書いわく、パーを出して勝てる確率はグーやチョキに比べてわずかに高いそうだ。

「じゃんけんでグーを出す確率は35％、パーを出す確率は33.3％、チョキを出す確率は31.7％。グーやパーを出す確率が高いため、それらに勝ったり、あいこになったりするパーは勝てる確率が高いといえるのだ」（本書より）

じゃんけんでどうしても勝ちたい場面に遭遇した際は、思い切ってパーの勝利にかけてみるのも良いかもしれない。

現代において広く知られている噂の真偽を追求した『世界の○×図鑑 これってホント？』。本書を通じて、さまざまな事柄に関する疑問を楽しく解消していこう。