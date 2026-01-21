「被害者の方には、今後とも誠心誠意対応させていただければと思います」──紺色のスーツに身を包み、こわばった面持ちで報道陣の前に姿を現した歌舞伎役者・中村鶴松（本名・清水大希）容疑者（30）は、深々と頭を下げた。鶴松容疑者は、東京・台東区のケバブ店のドアを蹴って壊した建造物損壊の疑いで1月18日未明に、現行犯逮捕されていた。

【写真】事件現場になったとされるケバブ店の外観。亡き父・中村勘三郎さんとの2ショットも

深夜のケバブ店で「ドア破壊」

事件の経緯を全国紙社会部記者が解説する。

「酒に酔った鶴松さんは西浅草のケバブ店のトイレを無断で使用。それを店員から注意されたところ、暴れて店のドアを蹴るなどして破壊したと言います。店員が110番通報し、駆けつけた警察官に逮捕された。鶴松さんが出演予定だった18日の浅草公会堂での『新春浅草歌舞伎』は当日休演が発表されていました。鶴松さんは、2月に初代中村舞鶴襲名、そして幹部昇格を控える大切な時期でした」

19日、松竹は鶴松が出演中だった『新春浅草歌舞伎』について、鶴松の休演と配役変更を発表した。

「うちじゃない」被害店舗の反応

現場になったとされるケバブ店は、浅草フランス座演芸場東洋館などが立ち並ぶ浅草六区の近くにある。カウンター4席とボックス席が3つというこぢんまりとした店内で、奥には問題となった引き戸のトイレが。事件後、取材班が店を訪れ話を聞くと、店員からは意外な反応が返ってきた。

「え？ うちじゃないですよ。一昨日（17日）は私も店にいましたが、そんなことはなかった。仲見世のほうにもケバブ屋があるから、そっちじゃないですか」

仲見世近くのケバブ店にも話を聞いた。

「ドアを壊された？ 壊されてないですよ。うちは遅い時間はやってない。23時30分には店を閉めるので、未明にトイレを勝手に使われるなんてことはあり得ない」

なぜ、店側が口をつぐむのか。その背景には、浅草というエリアならではの事情があるようだ。浅草の演芸関係者が語る。

浅草の顔ゆえの悲劇

「中村屋は江戸時代に浅草・猿若町に居を構えていた中村座の座元を起源としています。2000年に、中村勘三郎さんが平成中村座を初演したのも、浅草の隅田公園内でした。そんな縁もあり、中村屋はあの界隈で頻繁に飲んでいますから、浅草全体が彼らの贔屓筋と言っても過言ではないんです。この時期に浅草の街を歩くと、至る所に『新春浅草歌舞伎』のポスターが貼ってありますよ。

多少の問題が起きても、よほどのことがない限りは『おとがめなし』とする空気が醸成されている。

今回、警察沙汰になってしまったのは、通報した店員が鶴松の顔を知らない外国人だったからでしょう。もし顔なじみの店員であれば、内々で処理されていた可能性が高い」

さらに中村屋特有の事情もあるようだ。前出の演芸関係者の話。

「2005年の1月にも、同じ中村屋の七之助が中村勘三郎の襲名公演の直前に逮捕されています。酔った末にタクシー運転手と揉め、駆けつけた警察官に手を出して公務執行妨害に問われています。こうなってしまうのも"宿命"なのかもしれません」

そう語る演芸関係者は、中村屋の他の屋号との構造的な違いを指摘する。

「中村屋は『飲まされる』屋号ともいえます。たとえば、松本白鸚などの『高麗屋』は舞踊の家元でもあります。そのため、家元としての収入や、踊りの弟子を通じた太い贔屓筋が見込める。盤石な基盤があるわけです。

しかし、中村屋にはそれがない。だからこそ、浅草の地元の贔屓筋を一人ひとり丁寧につないでいくしかないのです。今回の鶴松も一般家庭で生まれ、浅草の高校を出ているので地元との付き合いも深い。こうした周辺の贔屓筋との付き合いがどうしても断れず、深酒になってしまった可能性はあります」

今後は在宅で捜査が続けられる予定だという。