YouTubeチャンネル「ゆっくり不動産」が、「【変わった間取り】これがホントのテラスハウス?!な面白2LDKを内見！」と題した動画を紹介。福岡市にある、5つのテラスと1つのバルコニーを持つ極めて個性的な2LDK物件だ。

動画で紹介されたのは、福岡市西区の海沿いに建つマンションの一室。最大の特徴は、間取り図に「テラス」が5つも存在する点だ。ゆっくり不動産さんは「てなんじゃこの間取り！」と驚きを隠せない。テラスの合計面積はなんと約35㎡にも及ぶという。

築38年とは思えないほど美しくリフォームされた室内は、随所にこだわりが光る。玄関やリビングの壁は凹凸のあるタイル張りで高級感を演出し、スポットライトが空間を照らす。収納も豊富で、特に玄関脇には大容量のシューズクローゼットが用意されている。

この物件のユニークさはテラスだけではない。リビングから各部屋へアクセスする動線にはドアが密集しており、「ドアの交通渋滞やあ」と表現するほど。さらに、窓の形状もまるでゲームのテトリスを彷彿とさせる凹凸のあるデザインで、個性を際立たせている。約5畳の個室には2方向に出られる「ダブルテラス」が備わり、「こんなんなんぼあってもいいですからね」とその贅沢さを評価した。

収納はすべて扉付きで中を見せないスタイルで、オープン収納が主流の昨今において「ものすごい『クローズド主義』に振り切った間取り」だと分析。新築当時の設計士のこだわりを、現代のリフォームでさらに昇華させた、遊び心あふれる空間となっている。

動画の締めくくりでは、この物件を「変わった間取りオタクとしては3日ほど飽きずに眺めていられそう」と絶賛。画一的な間取りとは一線を画す、住む楽しさを再発見させてくれる貴重な物件として紹介を終えた。

