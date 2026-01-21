教員のグループが女子児童などを盗撮し画像をSNSで共有していた事件で、愛知県警はグループのメンバーに盗撮動画を売っていたとみられる別の教員を新たに逮捕していたことが分かりました。

画像共有グループのメンバー以外の教員も…

この事件は、名古屋市の小学校元教諭・森山勇二被告（42）が開設したグループチャットで教員らが女子児童の盗撮画像などを共有していたもので、愛知県警はグループに参加していた5都道県7人の教員全員を逮捕したと明らかにしています。





捜査の過程で、7人のうち一部がメンバーではない別の教員から盗撮動画を買っていた疑いが浮上。動画を販売したとされる茨城県の中学校教員で30代の男が児童ポルノ禁止法違反の疑いで逮捕されていたことが捜査関係者への取材で分かりました。

男はすでに起訴されていて、起訴状によると3年前、茨城県内の施設に設置した時計型カメラで13歳の少女を盗撮し、動画データを別の人物に提供した罪に問われています。



男はSNSで客を募り多数の人物に盗撮動画を売っていたとみられていて、警察が実態解明を進めています。