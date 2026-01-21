大谷に1100億円は「見合わない」 批判的な評価が一変…米識者の訴え「実際、足りない」
バーランダー氏「貰いすぎという論調はすでに止んだ」
ドジャース・大谷翔平投手は、2023年オフに10年7億ドル（約1106億8400万円）という当時メジャー最高額となる巨額契約を結び、球界を驚かせた。金額に見合わない働きであれば批判される厳しい世界であるが、大谷は2年連続MVPの活躍で、今や誰も「高すぎる」とは指摘せず、もはや「安い」との声が多い状況だ。
米スポーツ局「FOXスポーツ」でアナリストを務めるベン・バーランダー氏はX（旧ツイッター）で「2年前、ドジャースはショウヘイ・オオタニと7億ドル（約1106億8400万円）という契約を結んだ。（当時の）人々は、そんなのはクレイジーで、その金額に見合う選手はいないと言っていた」と指摘。その後2年間での世間の声の変化を説明した。
日本からも熱い視線を受ける大谷は、日本市場をドジャースにもたらし、日本企業との広告契約や来場者の増加に寄与。チームは大谷の恩恵を享受している。
バーランダー氏は「そして2年後の今。2度の世界一を達成。さらにドジャースは、誰もが入りたがるカルチャーを築き上げた。まだわずか2年だが、貰いすぎという論調はすでに止んだ。実際のところ、彼への支払いは足りないように思える」と、7億ドルの価値を力説した。（Full-Count編集部）