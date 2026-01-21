タレントのさとう珠緒が、1月20日に放送されたABEMA『愛のハイエナ5』にゲスト出演。現在53歳となった自身の結婚観と、一周回ってたどり着いたという「意外な理想の男性像」を明かした。

【映像】さとう珠緒の現在の姿＆理想の相手

番組で年齢を尋ねられると「今年で53になりました」と笑顔で報告したさとう。「プンプン！」のポーズは健在ながら、大人の色香を漂わせる姿に視聴者からは「奇跡の53歳」「ずっと綺麗」と絶賛の声が上がった。

気になる結婚について問われると、「なんかいつかするかなーって思ってたけど、全然しない……しちゃいましたね」と、茶目っ気たっぷりに現状を告白。独身生活が長くなった現在の心境をユーモアを交えて語った。

さらに「どんな人がいいとかあるんですか？」と踏み込まれると、さとうは「最近は一周回って、ちょっと三浦純（みうらじゅん）さんみたいな……」と意外な名前を挙げた。

その理由について、「なんか言ってることも面白いし、外見も神様みたいで」と、独特な感性と神々しいビジュアルに惹かれていることを告白。この渋すぎるチョイスに、さらば青春の光・森田哲矢らからは」「神にすがってるんですか？」と鋭いツッコミが入り、スタジオは大きな笑いに包まれた。