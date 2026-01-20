Image: モロジャパン

悠久の時を経て形成された、地球の記憶--。

そんなロマンを手のひらで転がせるのが「天然石パズル」。アンデス山脈4000m級の鉱山から掘り起こされた天然石を丁寧に加工されて生まれており、32通りの組み合わせを楽しめるのが特長。

天然の色合いや模様は眺めるだけでも楽しるのでデスクオブジェとして活躍し、さらに遊ぶことでひやっと心地よい質感と“コチコチ”と鳴る音が思考の整理も助けてくれるのだとか。

今ならおトクな先行セールも開催されていたので、詳しく見ていきましょう。

アンデス山脈からの天然石のパズル。何億年の地層を触るグランディングをとどける 【17%OFF】19,000円 詳細をチェック

地球の記憶に触れられるパズル

Image: モロジャパン

「天然石パズル」は名前のとおり美しい天然石を贅沢に使った逸品。ペルー北部のアンデス山脈から生まれており、一つとして同じ色柄がないユニーク性も魅力なんだとか。

Image: モロジャパン

加工は現地工房で職人がひとつずつ丁寧に仕上げています。フェアトレード認証もされているので、現地の人にも優しいプロダクトですよ。

Image: モロジャパン

ピースを合わせるときにでる静かな音やひんやりした質感が心地よく、触れているだけで落ち着くフィジェットトイとしても優秀だそう。

製品自体がキレイな天然石なので素敵なインテリアにもなってくれますね。

ひとつひとつの石に物語がある

Image: モロジャパン

誕生石が良い例ですが、天然石には人の気持ちに寄り添うストーリーがありますよね。「天然石パズル」にもそれぞれ意味があり、例えば写真のグリーン・サーペンティンには復活や変化を象徴することから転機を迎える人のお守りになってくれるのだとか。

Image: モロジャパン

イエロー・ジャスパーは太陽エネルギーが由来。精神の安定や安堵感を与えるとされ、古代バビロニアでは出産のお守りとしても語られてきたのだそう。

その他の石については割愛しますが、デジタル情報や人工物にまみれた昨今にはこういった癒やしもアリかもしれませんね。

書斎にもリビングにも

Image: モロジャパン

デスクに置いて煮詰まった際の指遊びに。リビングではインテリアとしても。

Image: モロジャパン

落下には注意が必要ですが、知育玩具として親子で動物を作ってみるなども。

サイズは各ピース1.5cm角のスモールと各ピース3.0cm角のクイーンがそれぞれ7ピースセットになっています。

みなさんもぜひ、地球の息吹を感じるアイテムでデジタルデトックスや思考整理を楽しんでみてください。

Source: machi-ya