大相撲の元横綱白鵬翔氏（４０）が飽くなき相撲への情熱を語った。

白鵬氏は２０１０年より世界少年相撲大会「白鵬杯」を主催している。２月７、８日にトヨタアリーナ東京で開催される１６回大会では、「女子の部」「成人の部」を新設し、スケールを拡大。入場無料となる今回の大会には１８の国と地域から１７１４人の選手が出場する。

白鵬氏は２０日に都内で行われた記者会見に登壇。「国と国、地域と地域から子どもたち、選手たちが一つの舞台に上がり、礼に始まり、礼に終わる。この礼の下で子供たちが成長し、人間力が上がり、この大会が拡大し、また皆さんが夢を持つ。そういう大会になっていけば」と意気込んだ。

白鵬氏はその後、２４年世界相撲選手権を優勝した長谷川理央（慶応義塾大学）と慶応義塾大学相撲部監督の奈良文彦氏とトークセッションを開催。大会や立ち合いの感覚について意見交換を行った。

また、相撲の国際化に向けては「ゴールはオリンピック。やっぱりオリンピック目指さないと。日本から生まれたものですから、ベースと形を作りながら発信していきたい。その中でこの大会が非常に感慨深いもの、大きいものがある」とさらなる夢を語っていた。