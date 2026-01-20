ホンダ×アストンF1新体制発表 三部社長「世界一こだわる」新Hマークで挑む2026年シーズン

ホンダおよびホンダ・レーシング（HRC）は、2026年シーズンよりF1世界選手権において「アストンマーティン・アラムコ・フォーミュラワン・チーム」へパワーユニット（PU）を供給するワークスパートナーシップの始動にあたり、概要を発表しました。

本発表会にはホンダの三部敏宏社長のほか、アストンマーティンのローレンス・ストロール会長やF1グループCEOのステファノ・ドメニカリ氏らが登壇し、新体制での参戦意義や技術展望について語りました。

2026年のF1レギュレーション改定は、ホンダが再びF1の舞台で挑戦を続ける大きな理由となっています。

車体とPUの双方が刷新されるこの年、PUにおいては電動出力が従来の約3倍へと引き上げられ、内燃機関には100%サステナブル燃料の使用が義務付けられます。

「電動技術」と「脱炭素」の両立が求められるこの変革は、ホンダが目指すカーボンニュートラル実現の方向性と合致します。

これに対応すべく、HRCが2026年シーズンに向けて開発した新型PUが「RA626H」です。

限られた開発資源の中で最大限の成果を上げる開発効率が求められるコストキャップ制度下において、ホンダはF1を「挑戦と先進性」の象徴と位置づけ、アストンマーティンと共に世界の頂点を目指すとしています。

ホンダの三部敏宏社長

今回の取り組みについて、ホンダの三部敏宏社長は次のように述べています。

「ホンダは 1964 年、四輪車を販売して間もない頃に F1 という世界最高峰の自動車レースへ挑戦しました。

数々の困難を乗り越え、翌年 1965年のメキシコグランプリで初勝利を達成しました。

その後、1980年代中盤から 1990年代前半にかけては、ウィリアムズや マクラーレンと共に黄金時代を築き、2021年には、レッドブル・レーシングと共にドライバーズチャンピオンを獲得するなど、数々の成果とドラマを生み出してきました。

世界最高峰レースである F1への参戦は、『世界一にこだわれ』『最も困難なものへ挑戦せよ』というホンダ創業者・本田宗一郎の精神を体現したものであり、ホンダが大切にしてきた“挑戦への姿勢”の原点です」

またアストンマーティン・アラムコ・フォーミュラワン・チームのエグゼクティブ・チェアマンであるローレンス・ストロール氏は、次のように語っています。

「英国のシルバーストーンに新設したテクノロジーセンターが完成し、私たちの組織はこれまでにないほど強化されました。

新しい風洞設備はすでに開発に大きく貢献しており、現在はさらなる強化に向けてデータセンターの建設も進めています。将来の成功を常に念頭に置きながら、たゆまぬ努力を続けています。

2026年から私たちはホンダと真のワークスパートナーシップを結びます。これは、シャシーとPU を一つのパッケージとして設計・開発することを意味し、チャンピオンシップ獲得という目標にとって極めて重要な一歩です。

また、Aramcoからはサステナブル燃料、Valvoline（ヴァルヴォリン）からは潤滑油の提供を初めて受けることを、大変誇りに思います。

私たちの成功には、強力な技術パートナーシップが欠かせません。ホンダ、Aramco、そして Valvolineが私たちとビジョンを共有し、常に全力で尽力してくれていることに、改めて感謝の意を表します。

我々の英国拠点と HRC Sakura との強固な連携は、私たちのパートナーシップの深さを物語っています。私たちには、勝利を掴むために必要なすべての要素が揃っていると確信しています。

日本のファンの皆様、勝利を目指すこの挑戦の旅に、ぜひ参加してください。ホンダと共に、私たちは勝利に向けて全力を尽くし、新たな歴史の章を築いていきます。皆様とこの旅路を共にできることを楽しみにしています」

アストンマーティンのローレンス・ストロール会長

今回の発表で注目されるのが、F1マシンをはじめとするモータースポーツ車両へ掲げられる新たな「Hマーク」です。

この新デザインは、ホンダの四輪事業における変革を象徴するものであり、F1のみならず、インディカー・シリーズやスーパーGT、全日本スーパーフォーミュラ選手権などの主要カテゴリーにも順次適用される予定です。

また、モータースポーツ活動で培った知見を市販車へ還元する動きも具体化しています。

HRCが技術を磨いたモデルを市場投入する方針が示され、「CIVIC TYPE R HRC Concept」をベースとしたモデルの発売が計画されています。

これにより、ホンダの挑戦の情熱や走る喜びを、より多くのユーザーが体感できる機会が提供されることになります。

「最も困難なものへ挑戦せよ」ホンダ三部社長が宣言 アストンマーティンと挑むF1新時代

F1で培われる技術の応用範囲は、地上のモビリティにとどまりません。

高効率燃焼、熱マネジメント、小型・軽量かつ高出力なモーターやバッテリーといった技術は、次世代のハイブリッド車やEV（電気自動車）はもちろん、eVTOL（電動垂直離着陸機）や航空機エンジンなど、空の領域へも展開されます。

具体的には、F1で使用されるサステナブル燃料の知見を持続可能な航空燃料（SAF）へ活用するほか、eVTOL用燃料への応用も進められています。

F1という極限の環境で磨かれた技術が、陸・海・空・宇宙という多岐にわたるフィールドでの技術革新を推進する原動力となるのです。