実業家のマイキー佐野氏が自身のYouTubeチャンネルで『中国経済は想像以上の成長です。中国の経済が伸び続ける決定的理由を解説します【マイキー佐野 経済学】』と題した動画を公開した。中国経済をめぐっては崩壊論と成長論が併存し、どちらを信じるべきか判断が難しい状況が続いているが、佐野氏はその二極化自体が問題であると切り出す。



近年は、中国経済の失速や債務問題といった悲観的な話題と、貿易規模の拡大や先端分野の成長といった楽観的な話題が同時に流通している。佐野氏は、このような情報環境では人々が無意識のうちに偏った見方を持ちやすくなると指摘し、感情ではなくデータに基づく視点が不可欠だと述べる。



その上で、2026年以降を見据えた中国経済の読み解き方として、あえて「強み」に焦点を当てる姿勢を示す。佐野氏が注目するのは、AI分野そのものではなく、それを下支えするインフラ関連の領域である。特に、データセンターや通信網で不可欠となる次世代の光モジュールや半導体周辺分野において、中国企業が国際的に競争力を持ち始めている点を挙げた。



動画では、光モジュールを手がける企業、さらにサーバーや基板を支える企業の事例が紹介される。これらは表舞台に立つAI企業とは異なり、開発競争の裏側で需要を支える存在であり、佐野氏はこれを「ピック＆ショベル投資法」という考え方で説明する。産業全体が拡大する局面では、こうした基盤部分に強みを持つ企業が浮かび上がる構造があるという指摘だ。



さらに佐野氏は、産業構造だけでなく資金の流れにも目を向ける。中国政府が進める海外機関投資家向けの制度調整や市場間の連携強化は、国外に流出した資金を呼び戻す狙いを持つものであり、中期的な視点では市場環境そのものを変える可能性があると語る。こうした制度面と技術基盤の両面が重なり合う点こそが、中国経済を単純な楽観や悲観では語れない理由であると示唆する。



動画全体を通じて佐野氏が強調するのは、中国経済を評価する際に必要なのは結論ありきの見方ではなく、どの分野にどのような構造が形成されているかを見極める姿勢だという点である。細部のデータや具体的な背景は動画内で丁寧に語られており、中国経済の先行きを判断する材料を整理したい読者に情報の整理軸を与える内容となっている。