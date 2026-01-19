ナチョ・エルビラ、キャロウェイの新作1W『QUANTUM???MAX』と未発表パターで勝利！
＜ドバイ招待 最終日◇18日◇ドバイクリークリゾート（UAE）◇7059ヤード・パー71＞
【画像】エルビラの未発表パターの構えた“顔”が斬新！
DPワールド（欧州）ツアーの2026年初戦は最終ラウンドが終了。38歳のナチョ・エルビラ（スペイン）がトータル10アンダーで同ツアー3勝目をマークした。契約外使用のためか、その名をふせて欧州キャロウェイがエルビラの使用ドライバーとパターのクラブ画像を投稿し、次のように祝福する。 「ドバイ・インビテーショナルの優勝おめでとうございます。?ツアー初週に初勝利。クアンタム時代が本格始動。? Quantum TD Max 8.5 / Tour AD 7-TX shaft ああ…オデッセイのプロトタイプパターもね。?」（欧州キャロウェイ）
昨年11月に出場時の使用パターはオデッセイ『Ai-ONE MILLED ONE T』だったが、今大会では赤いボディにボールの半円アライメントが配置された、未発表プロトタイプ『Ai-DUAL JAILBIRD MINI 1/2-BALL DB』が握られていた。 そのスタッツは、パーオンホールの平均パット「1.56」（昨季は1.76）、ラウンド辺りの平均パット「25.25」（昨季は29.19）、SG：パッティング「1.60」、ワンパット「10.25」と今大会は全て1位になっていた。
昨季のドライバーは『ELYTE???』で平均291.81yd（139位）、FWキープ率58.30％（94位）だった。今大会は『QUANTUM???MAX』を投入して、平均300.38yd（39位）、58.93%（17位）と昨季を上回ったエルビラ。契約外とはいえ、古巣キャロウェイ製のクラブを10本使用していた。 なお、日本のキャロウェイによれば、「ドバイ招待で、ドライバーは契約外の60人中12人が『クアンタム』シリーズを選びました。そして、同週に開催されたPGAツアー『ソニーオープン・イン・ハワイ』でも、『クアンタム』シリーズが使用率No.1です」とのこと。同作は、本日に日本で正式発表を迎える。
