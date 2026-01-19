ニオイ悩みに新発想！　デオナチュレ「ワキ専用クレンジング」がワキケアの必需品になりそうな予感

こんにちは！ マイナビウーマン読者パートナーの寺田紗恵です。

みなさん、冬でも意外と汗、かきませんか？

ニットの下にヒートテックを着ていたり、室内外の温度差があったりして、実はこの時期もワキのムレやニオイが気になることって多いですよね。

そんな時に使いたいアイテムが、制汗剤トップブランド「デオナチュレ」から2月9日に新発売されます。今回は、その日本初「ワキ」専用クレンジングを、ひと足先にレポートしたいと思います！

■ニオイの原因を”吸着して浮かせて落とす”新発想

今回登場したのは「デオナチュレ ワキすっきりジェルクレンジング」。

ニオイの原因となる皮脂やタンパク質などが混ざり合った汚れを、顔をクレンジングするように落とすという新しいケアに着目して開発されたそうです。

ワキをクレンジングすることで、その後に使う制汗剤の効果が高まることが期待されているんだとか。今まで知らずにボディーソープだけで洗っていました……。

両ワキを洗う量の目安はさくらんぼ大の約2cm。透明の黒いジェルで、少し粘りと弾力があります。

塗布して2~3分後、洗い流します。

キュッとした洗いあがりで、ほんのり肌がスーッとします。ワキがキュッキュッと……なんだかお皿のような感覚で驚きました！笑

洗いすぎてつっぱる感じではなく、ニオイの元が「ちゃんと落ちた！」と実感できるスッキリした使用感でした◎ 優しいユーカリの香りも心地良いです。

皮膚科医の下方征先生によると、ワキの下は「皮膚が薄い・皮下脂肪が少ない・シワができやすい」という構造のため、ワキの匂いの原因物質である皮脂汚れが残りやすい部位なのだそうです。

ニオイの原因物質は、皮膚のシワの中にも入り込むため、石けんなどでしっかり落とすことが重要。ただし、ゴシゴシ洗うのはNGで、優しく洗うことが大切なんだそうです◎

たしかに、まずは落としてから制汗する、って考えると、普段のメイクを落とすのと同じ。すごく自然なことですよね……！

ワキのクレンジング習慣、これはわたしも今後取り入れたいと思います！

■冬の新習慣をぜひ取り入れてみて

いかがでしたか？

「汗＝夏」というイメージがありますが、冬もワキは意外と汗をかくもの。毎日を心地よく過ごすためにも、ぜひ新しいクレンジング習慣を取り入れてみてはいかがでしょうか。

■商品概要

商品名：「デオナチュレ ワキすっきりジェルクレンジング」

発売日：2026年2月9日

容量：135g

価格：オープン価格

（寺田紗恵）