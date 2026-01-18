SixTONESが揃って『しゃべくり007』に登場！お世話になった伝説の振付師の言葉に涙…明かされる成長物語

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

SixTONESが1月19日放送の日本テレビ系『しゃべくり007』に登場する。

■SixTONESメンバーの個性的すぎる地元エピソードにスタジオ騒然！

まずはジェシー、京本大我、松村北斗、田中樹が“東京SixTONES”、高地（高の正式表記は「はしごだか」）優吾、森本慎太郎が“横浜SixTONES”に分かれてのトークがスタート。しかし“東京SixTONES”は、松村が「出身は静岡」、田中が「出身は千葉」と明かし、さっそく“地元”の定義について上田晋也がツッコむ。

今回は、6人の青春時代の東京や横浜に関するエピソードが多数登場。 “生粋のハマっ子”だという高地は「この仕事をするまで（東京都と神奈川県の間を流れる）多摩川をほぼ越えたことなかった」と明かし、オーディションのために訪れた初めての「東京の思い出」をトーク。田中も事務所に入るまでほぼ地元から出たことがないといい、「電車に一人で乗るのも不安だから」とリハーサルに向かう際に「ママに尾行してもらった坂道」エピソードを明かすなど、メンバーそれぞれの青春時代を紹介。

京本が「ジンジャーエールとの出会い」として披露したエピソードでは、18歳の京本が当時16歳だったジェシーの“ある行動”に衝撃を受けてしまった出来事も明かされる。

松村が以前「自分の家で寝られない時期」に「寝に行っていた山」があるという公園でのエピソード、森本の幼少期、近所の公園に「サッカーがすごいうまいイケメンの男性がいらっしゃって…」と振り返る衝撃の出会い、ジェシーが学校帰りに「歌詞とか覚えたり、一発ギャグとか考えられるな」と歩いていた思い出の道など、6人の思い出が次々飛び出す。

その独特なエピソードに、しゃべくりメンバーは「何言ってもいいの？」「それ聞いて俺たちどうすればいいんだ！」と、SixTONESの“クセ強”なトークに爆笑とツッコミが巻き起こる。

■振付師・SANCHE さんがSixTONESの魅力を熱弁

かつてSMAPや嵐、KAT-TUNなどの楽曲の振り付けも手がけた振付師・SANCHE（サンチェ）さんとの思い出についてもトーク。SixTONESの6人は「すごい怖い」「厳しいことは全てSANCHEさんが担う」「締めるとき締めるというのは全部SANCHEさんに教えてもらった」などと、厳しい指導のエピソードを口々に明かす。

そんな中、SANCHEさんがスタジオに来ていると知ると、「えーっ!?」「テレビに絶対出ない人」と、全員思わず総立ちに！

スタジオに登場したSANCHEさんは「とにかくヤンチャだった」「特に手を焼いたのは…」「こんなに成長したSixTONESを見るのは…」などと指導していた日々を振り返りながら、ジュニアの頃から見守ってきたSixTONESの成長と、グループとしての魅力を熱く語る。

そんなファン注目のエピソードが次々と語られる『しゃべくり007』は、1月19日21時より放映だ。

