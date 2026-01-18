Googleの次期廉価モデル「Pixel 10a」に関する新たな情報が流出し、価格は前モデルのPixel 9aから据え置きになる可能性が高いと報じられています。

著名リーカーのArsène Lupin氏によると、EUでの価格はストレージ128GBモデルが500ユーロ（約9万2000円※）、256GBモデルが600ユーロ（約11万円）になるとのこと。この価格設定から、米国での開始価格は128GBモデルが499ドル（約7万9000円）と、Pixel 9aと同水準になると見られています。

※1ユーロ＝約184.4円、1ドル＝約158.5円でそれぞれ換算（2026年1月15日現在）

これらの情報が正しければ、GoogleはPixel aシリーズにおける「お手ごろな価格」を維持する戦略を継続していることになります。

さらに同氏は、本体カラーやストレージ構成に加え、発売日は2月17日になると主張。これらの内容は別のリーク情報とも一致しています。

そのほか、Pixel 10aについては「Google公式」とされる新たな予想CG画像も出現。フラットな背面デザイン、やや太めのベゼル、2眼カメラ構成など、外観はPixel 9aとほぼ同一になるとみられています。この点についても数か月前に流出した画像とほぼ一致しています。

Pixel 10aは搭載チップもPixel 9aと同等になる可能性がありますが、日本市場でも価格が据え置きとなれば、小幅な変更であっても満足度の高いモデルになるかもしれません。

Source: Arsène Lupin（X）

via: Android Headlines

The post ありがたい！ 次期Pixel 10a、お手ごろ価格を維持か appeared first on GetNavi web ゲットナビ.