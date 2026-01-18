保護主さんが出勤しようと歩いていたら、子猫が阻止しようとしてきて…？小さい体で必死にアピールしている姿が可愛すぎると、反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で57.7万再生を突破し、「この靴下はどこで…買えますか？」「可愛いすぎます。仕事休んでOKです」といった声があがりました。

【動画：会社に行こうとしたら、『子猫』が……『まさかの行動』が可愛すぎる】

小さい時から大物なおもちちゃん♡

TikTokアカウント「＠omochi.1022」に投稿されたのは、まだ子猫だったキジ白の「おもち」ちゃんが、保護主さんの出勤を阻止しようと奮闘する姿をおさめた動画です。

おもちちゃんは、縁あって子猫の時に保護主さん宅にやってきたそうですが、お迎え当初から白目をむいてバンザイ寝をするほど大物だったといいます。

そんなおもちちゃんが、まだ子猫だったある日のこと。どうしても保護主さんに会社へ行って欲しくなかったおもちちゃんは、思いがけない行動に出たそうです。

全力で阻止！

なんと、おもちちゃんは保護主さんの左足の甲に全身を乗せ、両前足で必死にしがみついていたのだとか。そして、足を上げることができず、左足だけすり足で歩く保護主さんのつま先に、齧り付いていたといいます。

体勢を変えた拍子にうっかり足から落ちてしまうと、慌てて足首にしがみつき、再び足に噛み付くおもちちゃん。保護主さんが後ずさりをすると、今度は右足にターゲットを変更したのだそうです。

どれだけ後ずさっても諦めずに、一生懸命追いかけるおもちちゃんの必死な姿が可愛らしすぎて、思わず胸がキュンとしてしまいます。

このほかにも…

このほかにも、子猫だったおもちちゃんはズボンによじ登ったり、お膝の上から降りなかったりと、さまざまな方法で保護主さんの出勤を阻止しようとしていたのだそう。その可愛すぎるアピールのおかげで、保護主さんはいつも遅刻ギリギリだったといいます。

小さい体を使って全力で邪魔しているおもちちゃんの姿に、視聴者からは「部下からこの動画送られてきたら一生家にいろって言いたくなるわ」「行かせにゃいと。 行かせるもにょかと。 ガチの気迫を感じますwww」「こんなんされたら仕事なんて行けない､､､休も､､､」「凄いですね！！ 令和最新のスリッパは動くんですね！！」「必死に行かせないようにしてるのがかわいい…♡」といったコメントがよせられました。

TikTokアカウント「＠omochi.1022」では、現在1歳になったおもちちゃんが保護主さんに添い寝をしたり、抱っこされてうっとりしたりといった、甘えん坊さんな姿を楽しむことができます。

写真・動画提供：TikTokアカウント「＠omochi.1022」さま

執筆：Megumi

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。