大谷翔平、発見された「収集癖」が話題 「入団前から？」「半端ない数」逸品の“背景”に騒然
インスタグラムを更新
米大リーグ、ドジャースの大谷翔平投手が日本時間17日、自身のインスタグラムのストーリー機能を更新した。自身がアンバサダーを務めるオーディオブランドのスピーカーの写真を投稿。一緒に写っていた人形にファンは騒然となった。
大谷はアンバサダーを務める「Beats by Dre」のスピーカーが写っている写真を投稿。グラフィックアーティストVERDYとのコラボアイテムで、価格は7万7000円（税込み）の逸品だが、ファンの注目はスピーカー以外にも集まった。
スピーカーの奥には、自身やドジャースのチームメートの大量のボブルヘッドが。X上の海外ファンからは様々な声が上がった。
「このコレクションはとても特別だ」
「エンゼルスのコレクションも持っているかな」
「ドジャース入団の前から集めていたのかな？」
また、日本人ファンも「ボブルヘッドの収集癖が、あるんや！」「ドジャース選手のボブルヘッド人形が、半端ない数ですね〜」「ボブルヘッド箱に入れたままな気がしてたんだけどキチンと並べてる」などのコメントを寄せていた。
（THE ANSWER編集部）