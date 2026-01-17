飼い主さんご夫婦の結婚式で、愛犬がリングドッグに挑戦したら…？愛犬なりにゲストをおもてなしする光景が反響を呼び、投稿は記事執筆時点で26万9000回再生を突破。「可愛すぎる！」「お利口さん」「癒される」といった声が寄せられています。

【動画：犬が結婚式で『リングドッグ』をした結果→指輪を届けるだけかと思いきや…『最高のおもてなし』】

愛犬にリングドッグをしてもらったら…

TikTokアカウント「bichon_miro」に投稿されたのは、ビションフリーゼの「ミロ」ちゃんが飼い主さんご夫婦の結婚式でリングドッグに挑戦した時の様子です。式場の扉が開くと、スタッフさんに抱っこされてミロちゃんが登場しました。

そしてミロちゃんは床に下ろしてもらった直後に、しっぽを振りながらご機嫌でバージンロードを歩き出したとか。前日に１回リハーサルしただけとのことですが、ご本人はやる気満々のようなので、このままスムーズに指輪を届けてくれそうです！

ゲストへのおもてなしが素敵！

…と思いきや、ミロちゃんは急に方向転換して、通路脇の座席で見守っているゲストたちの方へ。そしてゲストの前で立ち止まると、お顔をじっと見つめてご挨拶したとか！

ミロちゃんはご挨拶を終えて歩き出したかと思うと、またすぐに立ち止まって別のゲストにご挨拶。通路の反対側にいるゲストにも忘れずに愛嬌を振りまいて、その場にいる全ての人を喜ばせようと頑張ってくれたそう。その最高のおもてなしのおかげで、会場は笑顔でいっぱいに！

リングドッグ大成功

ミロちゃんは少しの間ゲストたちをおもてなしすることに専念した後で、「そろそろ指輪を届けなくちゃ！」とばかりに小走りでご夫婦のもとに向かい始めたそう。そして祭壇の前に辿り着くと、カメラマンさんにもしっかりご挨拶してから、「ちゃんと来たよ～」とパパさんの足元へ。

おもてなしを大切にしつつも、ほどよいところでご挨拶を切り上げて、しっかりリングドッグの役目を果たしてくれたミロちゃん。そのお利口さんで可愛い姿は、多くの人に笑顔と癒しを届けてくれることとなりました。

この投稿には「しっぽブンブンで可愛すぎる」「シゴデキイッヌだ…」「なんていい子なんだ」「みんなが笑顔でほんとに幸せな時間ですね」「素敵な式になりましたね」といったコメントが寄せられています。

ミロちゃんの可愛い姿や微笑ましい日常をもっと見たい方は、TikTokアカウント「bichon_miro」をチェックしてくださいね。

写真・動画提供：TikTokアカウント「bichon_miro」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。