『メダリスト』劇場版、制作決定 2027年に公開予定 テレビアニメ第2期のその後が描かれる
アニメ『メダリスト』の劇場版が制作されることが発表された。24日より放送されるテレビアニメ第2期のその後のストーリーが描かれ、2027年に公開される予定。あわせて、テレビアニメ第2期のキービジュアルが公開された。
【動画】公開された『メダリスト』テレビアニメ第2期1話予告
本作は、つるまいかだ氏による漫画が原作で、2020年より『アフタヌーン』で連載中。「次にくるマンガ大賞2022」にてコミックス部門1位の受賞をはじめ、第68回（2022年度）「小学館漫画賞」一般向け部門、漫画のキャラクターを讃える漫画アワード「マガデミー賞2022」主演女優賞を主人公の結束いのりが受賞するなど、著者デビュー作にして数々の賞を受賞している話題作となっている。テレビアニメ第1期が25年1月〜3月にかけて放送。第2期は24日よりテレビ朝日系全国24局ネット“NUMAnimation”枠ほかにて放送される。
第2期のキービジュアルは、美しい氷の湖を背景に、主人公・いのりと司、そしてライバルである光と夜鷹が描かれる第2期の象徴的なビジュアルに仕上がっている。
第2期1話目となるるscore14「選手宣誓」のあらすじ・先行カット・予告映像も公開された。全日本ノービス大会への出場をかけた中部ブロック大会。憧れの場所にいることで胸がいっぱいの結束いのりは、同じノービスAのライバルたちにも元気よく挨拶する。そこへ現れたのは連盟に選ばれた強化選手たちだった。
また、放送開始を記念して、24日に東京・アニメイト池袋本店で“特製カイロ”配布会の実施が決定。新しく発表となったキービジュアルを使用した“特製カイロ”が配布される。
【動画】公開された『メダリスト』テレビアニメ第2期1話予告
本作は、つるまいかだ氏による漫画が原作で、2020年より『アフタヌーン』で連載中。「次にくるマンガ大賞2022」にてコミックス部門1位の受賞をはじめ、第68回（2022年度）「小学館漫画賞」一般向け部門、漫画のキャラクターを讃える漫画アワード「マガデミー賞2022」主演女優賞を主人公の結束いのりが受賞するなど、著者デビュー作にして数々の賞を受賞している話題作となっている。テレビアニメ第1期が25年1月〜3月にかけて放送。第2期は24日よりテレビ朝日系全国24局ネット“NUMAnimation”枠ほかにて放送される。
第2期1話目となるるscore14「選手宣誓」のあらすじ・先行カット・予告映像も公開された。全日本ノービス大会への出場をかけた中部ブロック大会。憧れの場所にいることで胸がいっぱいの結束いのりは、同じノービスAのライバルたちにも元気よく挨拶する。そこへ現れたのは連盟に選ばれた強化選手たちだった。
また、放送開始を記念して、24日に東京・アニメイト池袋本店で“特製カイロ”配布会の実施が決定。新しく発表となったキービジュアルを使用した“特製カイロ”が配布される。