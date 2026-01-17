＜中学校の入学説明会＞また始まる新しい人間関係。周りの保護者と何を話せばいい？沈黙が気まずくて…
人が集まる場に足を運ぶと、なんとなくひとりでぽつんといることに違和感を覚える方もいるかもしれません。では、なんとかして周囲の人と会話ができれば……。しかし知らない人ばかりだとすると、みなさんはどうしますか。
『中学の説明会へ行くのだけど、ママ友と何を話せばいいかな。沈黙が気まずい』
ひとりめのお子さんが、来春から中学生になるのでしょうか。投稿者さんは、中学校の説明会へ行くことに対して不安を抱えているようです。これまでと同じく、ママたちとの交流があれば情報収集に役立ちますから安心できますよね。しかし、小学校時代とは状況が変わりそうですから何を話せばいいのでしょう。
『中学校で説明会の担当をしたことがあるけど、とにかく静かに聞いてください。それだけです』
ママたちからの声にも上がっていましたが、大前提として「説明会中は私語を慎み静かに聞きましょう」を忘れないことが大切かもしれませんね。こちらの声を寄せてくださった方によると、すでに上のお子さんが同じ中学に通っていたとしても、大規模感染以降、マイナーチェンジして内容が異なることも多いのだそう。ですから、まずはしっかりと説明会の話を聞き、そのうえでその場にいるママ友さんたちと話をすればいいのではないでしょうか。小さな声でこそこそと話をするより、終了してから堂々とお話しした方が気も楽でしょう。
中学校生活に関する話がいい
『はじめての中学入学なら、体操着とか制服のシャツは予備を何枚買ったらいいかなとか、子どもは部活に入るのとか』
『通学用のリュックやスニーカー、自転車や塾・部活のこと。あとはスマホの使い方とかかな』
中学校の説明会で出会うママ友未満のお相手だとすれば、率直に今後の中学校生活に関する話題をチョイスすればよさそうです。上のお子さんがいても状況は変わっているかもしれませんが、経験者だからわかることを教えてもらえるかもしれません。学校から配布される資料や説明会でのお話しだけでは得られない情報収集をするチャンス……、と考えてみてはいかがでしょう。とくに今後出てきそうな「塾」に関する話題は、聞いておいて損はないかもしれません。ただ、最初の交流の場合は、あまり深く話さず、さらっと軽く浅めに話すことを意識した方がよさそうです。相手の出方を見ながらが大切ですよね。
説明会で説明があっさり終わった事柄について相談する
『制服の金額やサイズ展開、上履きの種類まで本当は確認したかったんだけど、説明会があっさり終わってしまって。詳しい話が聞けないまま次はいきなり採寸に入ってしまい……。心の中で「結局いくらかかるの？」と焦っていたのに、会場が妙に静かで、誰も質問しない空気に圧倒されてしまって聞けなかったんだよね』
こちらのママのように、しっかり説明会の話を聞き、資料を読んでいても、その先のことを知りたいと考えるケースもあります。まずはこのあたりを「聞きたいことリスト」として押さえておくといいかもしれませんね。先ほどのママの声に登場しましたが、替えのシャツや体操着の枚数は、家庭ごとに異なりますが、参考にはさせてもらいたいもの。学校側からも目安は伝えられるでしょうし、聞ければ確認はできますが、実際購入する方のリアルな声は役立ちます。本来なら説明会で質問できればいいですが、できない雰囲気があるというのもわかりますよね。会話のきっかけにもなりますから、参考にしてみてください。
ムリに話をしなくてもいい。終わったら帰っていい
『ギリギリに行って、説明会が終わったら速攻帰れば？』
『何を話せばいいかななんて考えなくてよくない？ 沈黙なら沈黙でいいのではないかな』
万が一話しかけられたらと想像すると、怖くなってしまう方もいらっしゃいますよね。そのような方は、1つでも2つでも会話の糸口を持っていれば安心できるそうです。投稿者さんも自らガンガンに話しかけたいというわけではなさそうですから、あくまでも会話をするなら……と考えるとよさそうです。しかし、ママたちからは「ムリに会話をしなくてもいいよ」といった声がいくつも寄せられていました。会場に知り合いのママがいないのであれば、ムリに周りに声をかける必要もありませんよね。また、声をかけられた場合は、相手のペースで会話を進めればいいのではないでしょうか。相手からの質問がわからなければ「一緒に聞きに行きましょうか」なんて流れを作ってもいいかもしれません。説明会の場ですべてを解決させる必要もありませんし、初対面の人との会話が苦手であれば、挨拶や会釈だけでもきちんとしておけば、問題ないですよ！
流れに身を任せよう
中学校の説明会に向けて、わが子の学校生活だけでなく、ママ自身のママ友関係でも悩ましく感じることもあるでしょう。中学にもなればママ友付き合いも減少するという声もありましたが、このあたりは地域差や保護者の雰囲気で異なる可能性もあります。ですから、最初から動きすぎないことも大事かもしれません。説明会では自ら動かず、同じタイミングで入学するお子さんたちの保護者観察をしてみてはいかがでしょう。雰囲気がわかれば対策もできそうですよね。質問は学校にすればいいですし、保護者にしかわからないことも、説明会当日に解決せずともなんとかなりそうです。ただ、事前に話しかけられた場合のシミュレーションをしておきたいのであれば、ママたちの声を参考にしてみてくださいね。