23ºÐ½÷À¤¬ÇÀÌô°û¤ß¼«»¦¿Þ¤ë¡¢Êì¿Æ¤Ë39ºÐÃËÀ¤È¤Î·ëº§¤ò¶¯Í×¤µ¤ì¡½Ãæ¹ñ
Ãæ¹ñ¡¦¸ÐËÌ¾Ê¤ÇÊì¿Æ¤«¤é39ºÐ¤ÎÃËÀ¤È¤Î·ëº§¤ò¶¯Í×¤µ¤ì¤¿23ºÐ¤Î½÷À¤¬¼«¤éÇÀÌô¤ò°û¤ó¤ÇÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤¿¤È¤Î¾ðÊó¤¬¡¢SNS¾å¤Ç³È»¶¤·¤¿¡£Ãæ¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¿·²«²Ï¤Ê¤É¤¬ÅÁ¤¨¤¿¡£
ÊóÆ»¤Ë¤è¤ë¤È¡¢SNS¾å¤Ç¤³¤Î¾ðÊó¤òË½Ïª¤·¤¿¤Î¤Ï½÷À¤Î¤¤¤È¤³¤À¤È¤¤¤¦¿ÍÊª¡£¤³¤Î¿ÍÊª¤Ë¤è¤ë¤È¡¢½÷À¤ÏÈ¾Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤êÊì¿Æ¤«¤é39ºÐ¤ÎÃËÀ¤È¤Î·ëº§¤ò¶¯¤¯Ç÷¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£½÷À¤Ï¶¯¤¯µñÈÝ¤·Â³¤±¤¿¤â¤Î¤ÎÊì¿Æ¤ÏÊ¹¤Æþ¤ì¤º¡£½÷À¤¬Æ¯¤¤¤ÆÃù¤á¤¿6Ëü¸µ¡ÊÌó130Ëü±ß¡Ë¤ò¾¡¼ê¤Ë°ú¤½Ð¤·¤¿¤Û¤«¡¢·ëº§¤ËÆ±°Õ¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤òÍýÍ³¤Ë¥Á¥ã¥Ã¥È¥¢¥×¥ê¤Ç½÷À¤ò¥Ö¥í¥Ã¥¯¤·¤¿¡£½÷À¤ÏÀº¿ÀÅª¤ËÄÉ¤¤µÍ¤á¤é¤ì¡¢7ÆüÌë¤ËÇÀÌô¤ò°û¤ó¤Ç¼«»¦¤ò¿Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
½÷À¤ÏÀçÅí»ÔÂè°ì¿ÍÌ±°å±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¡¢¤½¤Î¸å¡¢Éð´Á»Ô¤Î¶¨ÏÂ°å±¡¤ËÅ¾±¡¡£°ìÌ¿¤Ï¼è¤êÎ±¤á¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¸½ºß¤â½¸Ãæ¼£ÎÅ¼¼¡ÊICU¡Ë¤Ç¤Î¼£ÎÅ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¼£ÎÅÈñ¤Ï¤«¤Ê¤ê¹â³Û¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤¬¡¢Î¾¿Æ¤Ï¼£ÎÅÈñ¤Î»ÙÊ§¤¤¤òµñÈÝ¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±¿ÍÊª¤ÎÊì¿Æ¤¬¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤ÇÎ©¤ÆÂØ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÉéÃ´¤¬Âç¤¤¤¤¿¤á¡¢¤ä¤à¤Ê¤¯¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ÇÊç¶â¤ò³«»Ï¡£ÌÜÉ¸¶â³Û¤Ï20Ëü¸µ¡ÊÌó450Ëü±ß¡Ë¤Ç¡¢¥¦¥§¥Ö¥Ú¡¼¥¸¤Ë¤Ï½÷À¤¬ÉÂ¾²¤Ë²£¤¿¤ï¤ëÍÍ»Ò¤ä¡¢¸¡ººÊó¹ð½ñ¤ä°åÎÅÈñ¤ÎÎÎ¼ý½ñ¤Î¼Ì¿¿¤Ê¤É¤¬¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¸ÐËÌ¾ÊÀçÅí»ÔÉØ½÷Ï¢¹ç²ñ¤Ï¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¼èºà¤ËÂÐ¤·¡¢¤¹¤Ç¤ËÅö»ö¼Ô¤ª¤è¤Ó¤½¤Î²ÈÂ²¤ÈÏ¢Íí¤ò¼è¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÖÀÑ¶ËÅª¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¤¬¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê¾ðÊó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¸øÉ½¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤·¤¿¡£
Ãæ¹ñ¤Ç¤ÏÀè·î¤Ë¤â¡¢²ÏÆî¾Ê¤Ç·ëº§¤ò¶¯Í×¤µ¤ì¤¿28ºÐ¤Î¹â¹»¶µ»Õ¤Î½÷À¤¬·ëº§¼°ÅöÆü¤Ë·úÊª¤«¤éÈô¤Ó¹ß¤ê¤Æ»àË´¤¹¤ë»ö·ï¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊËÝÌõ¡¦ÊÔ½¸/ËÌÅÄ¡Ë