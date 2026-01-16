IMP.º´Æ£¿·¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤â»äÀ¸³è¤ÏÈëÌ©¡¡»×¤ï¤º¡ÖI'm perfect¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦½Ö´Ö
IMP.¡Êº´Æ£¿·¡¢´ð½Ó²ð¡¢ÎëÌÚÂç²Ï¡¢±Æ»³ÂóÌé¡¢¾¾°æÁÕ¡¢²£¸¶Íªµ£¡¢ÄØÂÙ²æ¡Ë¤¬¤³¤Î¤Û¤É¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ØHARIASÌôÍÑ¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¥Õ¥¡¥ó¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó ¿·CMÈ¯É½²ñ¡Ù¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£¿·CM¤Î¸ø³«¤òµÇ°¤·¡¢CM¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ëIMP.¤¬¥á¥ó¥Ð¡¼Á´°÷Â·¤Ã¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
º£²ó¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¡ÖI¡ÇMperfect¡×¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤À¥È¡¼¥¯¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÅ¸³«¡£¤µ¤é¤ËCM»£±Æ»þ¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ä¥á¥¤¥¯¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤Ê¤É¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¤³¤Î¤Ê¤«¤Ç¡Ö¡ØI'm perfect¡Ù¤È»×¤¦½Ö´Ö¤Ï¡Øµ¢Âð¤·¤¿½Ö´Ö¡Ù¡×¤ÈÅú¤¨¤¿º´Æ£¿·¤Ï¡Ö°ìÆü¤ÎµÙÆü¤ÎÍ½Äê¤òÎ©¤Æ¤ë¤Î¤¬¤¹¤´¤¯¶ì¼ê¤Ç¡£¼«Ê¬¤Î¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ëÄÌ¤ê¤Ë¤¤¤í¤ó¤Ê»ö¤ò¤³¤Ê¤·¤ÆÍ½Äê»þ´ÖÄÌ¤ê¤Ë²È¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¥É¥¢¤ò³«¤±¤¿½Ö´Ö¤Ë¡ØI'm perfect¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤¤¤Þ¤¹¡Ù¤ÈÌÀ¤«¤¹¤È¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é¡Ö»×¤¦¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¸À¤¦¤ó¤À¡ª¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¤Þ¤ì¾Ð´é¡£
¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î´ÖÊÁ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤âº´Æ£¤Î¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤ÏÈëÌ©¤È¤¤¤¤¡Ö¡ØI'm perfect¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤¦¤Û¤É¤Î¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤Ï¤É¤ó¤Ê»þ¤À¤Ã¤¿¤Î¡©¡×¤ÈÌä¤ï¤ì¤Æ¤â¡Ö¿§¤ó¤ÊÊý¤ËÁÛÁü¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÈëÌ©¤ò´Ó¤¤¤¿¡£